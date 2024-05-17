В Екатеринбурге художники паблик-арт-программы «ЧО» и юные горожане создадут новые арт-объекты на Химмаше

В Екатеринбурге паблик-арт-программа «ЧО» объявила набор в мастерскую по созданию аудиопрогулки по Химмашу

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2024. В Екатеринбурге паблик-арт-программа «ЧО», которая проводится по инициативе девелопера ...