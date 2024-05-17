В Екатеринбурге художники паблик-арт-программы «ЧО» и юные горожане создадут новые арт-объекты на Химмаше

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2024. В Екатеринбурге паблик-арт-программа «ЧО», которая проводится по инициативе девелопера ...05.02.2024 В Екатеринбурге паблик-арт-программа «ЧО» подвела итоги четвертого сезона «Передачи энергии»
УрБК, Екатеринбург, 05.02.2024. В Екатеринбурге паблик-арт-программа «ЧО» подвела итоги четвертого сезона «Передачи ...19.10.2023 Паблик-арт-программа «ЧО» превратит цифровой экран в Екатеринбурге в объект медиаискусства
УрБК, Екатеринбург, 19.10.2023. Паблик-арт-программа «ЧО» и компания «Атомстройкомплекс» превратят медиаэкран от Maer ...07.09.2023 Организаторы паблик-арт-программы «ЧО» приглашают жителей Екатеринбурга раскрасить бетонный забор у Южного автовокзала
УрБК, Екатеринбург, 07.09.2023. Организаторы паблик-арт-программы «ЧО» приглашают жителей Екатеринбурга принять участие ...05.07.2023 В Екатеринбурге дети в рамках паблик-арт-программы «ЧО» преобразят площадь перед кинотеатром «Заря»
УрБК, Екатеринбург, 05.07.2023. В Екатеринбурге участники новой проектной мастерской от паблик-арт-программы «ЧО» ...