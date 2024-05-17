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В Екатеринбурге художники паблик-арт-программы «ЧО» и юные горожане создадут новые арт-объекты на Химмаше

УрБК, Екатеринбург, 19.06.2024. В Екатеринбурге паблик-арт-программа «ЧО», которая проводится по инициативе девелопера «Атомстройкомплекс», объявила набор в летнюю мастерскую для детей. По результатам программы ребята создадут новые арт-объекты в микрорайоне Химмаш, сообщает пресс-служба проекта.

Так, этим летом екатеринбургские художники организуют новую мастерскую по созданию паблик-арт-объектов для детей. К участию приглашают ребят от шести до девяти лет и их родителей.

«Вместе с художниками они исследуют берег реки Исеть, прислушаются к звукам и узнают фантастические истории о районе. Итогом мастерской станет их собственный миф о районе, воплощенный в паблик-арт-объекте», — говорится в сообщении.

Все занятия в мастерской проводятся бесплатно. Сначала ребятам предстоит поучаствовать в исследовательских прогулках и мастер-классах (продолжительность каждого занятия — три часа), а 18 августа паблик-арт-объект презентуют жителям Химмаша и других территорий города.

Подать заявку на участие в программе можно по ссылке.
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