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В Екатеринбурге в микрорайоне Химмаш построят еще один образовательный центр и экокомплекс

УрБК, Екатеринбург, 15.05.2024. В Екатеринбурге в микрорайоне Химмаш в границах улиц Славянской и Химмашевской, а также Кольцовского тракта появятся жилая застройка, экокомплекс и образовательный центр. Проект состоит из одного этапа и уже прошел общественные обсуждения, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Согласно проекту, образовательный центр будет совмещать детский сад на 350 мест и школу на 1,5 тыс. мест.

Жилая площадь многоэтажного дома составит 25 тыс. кв. м., где смогут поселиться 800 екатеринбуржцев. Для автомобилей будет построена наземная многоуровневая парковка на 280 мест, а 1,4 тыс. кв. м. цокольных этажей отдадут под торговые площади.

Рядом с жилым массивом откроется экокомплекс, который станет как местом для деловых встреч, так и площадкой для досугово-семейных мероприятий.

Между зданиями застройщик проложит три дороги и благоустроит прилегающие к ним пространства.

Напомним, что на протяжении многих лет Екатеринбург дает разрешения на реализацию проектов по застройке только при условии создания социальной инфраструктуры на прилегающих к новым домам территориях.

«Такой подход хорошо себя зарекомендовал, и недавним примером его эффективности стал построенный за счет девелопера в Кировском районе детский сад на 200 мест, который скоро будет безвозмездно передан в городскую собственность», — пояснили в горадминистрации.
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