Делегация Среднего Урала приняла участие в международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир»

УрБК, Екатеринбург, 15.05.2024. 15 мая в Казани открылся XV Международный экономический форум «Россия — Исламский мир». Свердловская область представлена там региональным стендом, пишет департамент информполитики Среднего Урала.



Так, в рамках выставки «Россия Халяль Экспо» на стенде Свердловской области представлены 10 уральских компаний. Среди них птицефабрика «Рефтинская», компании «Уралхиммаш», «Уралкран», «Энерго РС», «Вектор-Медицинские системы», «Спецавтотехника».



«Этот форум — серьезная площадка экономического взаимодействия с государствами-членами Организации Исламского Сотрудничества. Свердловская область активно развивает промышленную и технологическую кооперацию с Ближним Востоком. Мы представляем участникам форума конкурентные преимущества Среднего Урала, а также продукцию наших экспонентов — компаний, которые меняют мир к лучшему», — отметил заместитель губернатора региона Дмитрий Ионин, возглавляющий свердловскую делегацию на форуме.