Делегация Среднего Урала приняла участие в международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир»

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2024. Администрация Екатеринбурга и региональная межведомственная группа сформировали первый ...05.03.2024 Власти Среднего Урала начали прием заявок от предприятий для экспонирования на стенде региона в рамках выставки ИННОПРОМ — 2024
УрБК, Екатеринбург, 05.03.2024. В Свердловской области объявлен старт приема заявок на участие в коллективном ...17.01.2024 Свердловская область отмечает 90-летие на международной выставке-форуме «Россия» в Москве
УрБК, Екатеринбург, 17.01.2024. Свердловская область 17 января отмечает 90-летие на международной выставке-форуме ...25.04.2022 Официальные делегации стран-участниц выставки «Иннопром» в Ташкенте ознакомились со стендом Среднего Урала
УрБК, Екатеринбург, 25.04.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев представил главам официальных ...23.10.2009 Губернатор Свердловской области Эдуард Россель находится с рабочим визитом в Казани
УрБК, Екатеринбург, 23.10.2009. Губернатор Свердловской области Эдуард Россель сегодня находится в Казани. Как сообщает ...