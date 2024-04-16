«Эксперт РА» прогнозирует прирост выдач микрозаймов в 2024 году в РФ на 25%

Объем ипотечных выдач в России может сократиться на 30% в 2024 году, что сопоставимо с показателями 2015 года, ...16.04.2024 Агентство «Эксперт РА» спрогнозировало снижение объема выдачи ипотечных кредитов в России на 30% в 2024 году
УрБК, Москва, 16.04.2024. Объем ипотечных выдач в России может сократиться на 30% в 2024 году, что сопоставимо с ...03.03.2017 В 2016 году микрофинансовый рынок России вырос на 28%
По итогам 2016 года совокупный прирост портфеля с учетом МФО, аффилированных с крупными розничными банками, составил ...03.03.2017 RAEX: В 2016 году микрофинансовый рынок России вырос на 28%
УрБК, Москва, 03.03.2017. По итогам 2016 года совокупный прирост портфеля с учетом МФО, аффилированных с крупными ...25.03.2016 RAEX: Высокая доля проблемных активов на балансах МФО ограничит рост рынка в 2016 году
УрБК, Москва, 25.03.2016. Падение реальных доходов населения и снижение активности бизнеса, которые оказали в 2015 году ...