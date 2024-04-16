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Вчера, 17:55

«Эксперт РА» прогнозирует прирост выдач микрозаймов в 2024 году в РФ на 25%

Прирост выдачи микрозаймов в России составит 25% в 2024 году. Это будет вызвано усилением позиций крупных микрофинансовых организаций (МФО) за счет ухода с рынка небольших игроков из-за ужесточения макропруденциальных лимитов и регуляторных резервов. Такой прогноз сделало аналитическое агентство «Эксперт РА».

«Высокая адаптивность рынка МФО при сохранении внешних и регуляторных предпосылок, по оценкам агентства «Эксперт РА», обусловит прирост выдачи микрозаймов на 25% и прибыли на 39% в 2024 году. По нашим прогнозам, данные тренды обусловят сохранение темпа прироста портфеля на 20% в 2024 году при сокращении темпа прироста выдачи», — говорится в прогнозе.

Аналитики считают, что МФО, которые адаптировались к изменениям 2023 года, продолжат усиливать свои позиции на рынке. Кроме того, «потенциал роста присутствует и от возможного усиления игроков с существенной финансовой поддержкой (прежде всего, банковские МФО, а также МФО маркетплейсов, телеком-операторов и платежных систем)», полагают эксперты.
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