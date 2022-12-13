Филиал «Россети» — МЭС Урала закупил 84 новые машины повышенной проходимости для обслуживания энергообъектов

Фото предоставлено группой связей с общественностью и СМИ филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала

УрБК, Екатеринбург, 14.05.2024. Филиал ПАО «Россети» — МЭС Урала закупил 84 новые машины повышенной проходимости. Это повысит оперативность выполнения восстановительных работ и обслуживания энергообъектов, а также позволит улучшить условия труда персонала, сообщает группа связей с общественностью и СМИ предприятия.Программа обновления автопарка, который на сегодняшний день насчитывает 880 единиц машин, сформирована с учетом сложных эксплуатационных и климатических условий деятельности предприятий МЭС Урала.«Вся закупленная техника российского производства, и способна работать при высоком снежном покрове и перепадах температур от минус 40 до плюс 50 градусов, на заболоченной местности и бездорожье», — пояснили на предприятии.Особое внимание уделено Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным округам, где многие энергообъекты находятся в труднодоступных районах. Для них закуплено в общей сложности 40 единиц новой техники, в том числе экскаватор-погрузчик на базе трактора, снегоходы и гусеничные снегоболотоходы.Кроме того, автопарк МЭС Урала пополнен автокранами, тракторами с бульдозерным отвалом и мульчером, грузовыми машинами, микроавтобусами и внедорожниками для перевозки персонала.