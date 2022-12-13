Филиал «Россети» — МЭС Урала закупил 84 новые машины повышенной проходимости для обслуживания энергообъектов

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2022. Филиал ПАО «Россети» — МЭС Урала получил в свое распоряжение 11 единиц спецтехники: ...25.01.2022 Количество единиц автотехники в автопарке уральского филиала «Россети ФСК ЕЭС» достигло 864 спецмашин
УрБК, Екатеринбург, 25.01.2022. В автопарке уральского филиала «Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») появилось 46 новых ...29.06.2021 «Россети ФСК ЕЭС» повысят надежность работы энергообъектов Тюменской области
УрБК, Екатеринбург, 29.06.2021. «Россети ФСК ЕЭС» отремонтируют 204 выключателя напряжением 10-500 кВ в преддверии ...15.02.2021 «Россети ФСК ЕЭС» закупили новую спецтехнику для автопарка магистрального сетевого комплекса Урала
УрБК, Екатеринбург, 15.02.2021. «Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») закупили новые тягачи, болотоходы и снегоходы для ...13.03.2020 Россети ФСК ЕЭС закупили 38 единиц спецтехники для обслуживания энергообъектов в Западной Сибири
УрБК, Екатеринбург, 13.03.2020. Россети ФСК ЕЭС (ПАО «ФСК ЕЭС») усилили автопарк 38 единицами специальной техники для ...