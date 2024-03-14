ЦБ спрогнозировал к концу II квартала 2024 года инфляцию в России на уровне 7,7%

УрБК, Москва, 14.03.2024. Опрошенные Банком России аналитики повысили прогноз по динамике ВВП и инфляции в РФ в 2024 ...15.12.2023 Банк России спрогнозировал инфляцию в РФ на уровне 7-7,5% по итогам 2023 года
УрБК, Москва, 15.12.2023. В 2023 году в РФ уровень инфляции может составить 7-7,5%. Об этом сообщает пресс-служба Банка ...12.05.2023 Банк России допускает увеличение ключевой ставки при ускорении инфляции
УрБК, Москва, 12.05.2023. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина допустила, что регулятор может повысить ключевую ...17.08.2022 Минэкономразвития РФ улучшило прогноз по инфляции на 2022 год
УрБК, Москва, 17.08.2022. Минэкономразвития РФ обновило прогноз социально-экономического развития страны до 2025 года. ...02.08.2022 Банк России спрогнозировал сокращение экспорта в текущем году на 13-17%
УрБК, Москва, 02.08.2022. Банк России в своем докладе о денежно-кредитной политике изменил в сторону улучшения свои ...