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Вчера, 12:45

ЦБ спрогнозировал к концу II квартала 2024 года инфляцию в России на уровне 7,7%

УрБК, Москва, 14.05.2024. В конце II квартала 2024 года инфляция в РФ останется на уровне I квартала, 7,7% год к году. Такой прогноз сделал Центробанк.

В IV квартале 2023 года этот показатель равнялся 7,4%, а в III квартале 2023 года — 6%. К IV кварталу 2024 года инфляция снизится до 4,3-4,8% и будет оставаться на уровне 4% в 2025 и 2026 годах.

«Сохраняющаяся на высоком уровне устойчивая инфляция связана с активным ростом внутреннего спроса, опережающим возможности расширения предложения товаров и услуг», — объяснили тенденцию в Центробанке.

Для приведения уровня инфляции к целевым показателям ЦБ предпринял ряд мер, в том числе последовательно увеличивал ключевую ставку в 2023 году.
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