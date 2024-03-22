Банк России оставил ключевую ставку на уровне 16% годовых

Совет директоров Банка России принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 16% годовых, сообщает пресс-служба регулятора.



«Текущее инфляционное давление постепенно ослабевает, но остается высоким. Из-за сохраняющегося повышенного внутреннего спроса, превышающего возможности расширения предложения, инфляция будет возвращаться к цели несколько медленнее, чем Банк России прогнозировал в феврале», — отмечается в решении регулятора.



Следующее плановое заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос о ключевой ставке, запланировано на 7 июня 2024 года.



Отметим, что в августе 2023 года совет директоров Банка России в ходе внеочередного заседания повысил ключевую ставку на 350 базисных пунктов. В сентябре — еще на 100 базисных пунктов, в октябре — на 200, в декабре — на 100. Ужесточение монетарной политики объясняется ускорением инфляции в РФ и ослаблением курса российского рубля.



Таким образом, в декабре 2023 года ставка была увеличена до 16%, и на этом уровне она продолжает оставаться в настоящее время. Глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая 10 апреля на пленарном заседании Госдумы, заявила, что это стало основным фактором сдерживания роста инфляции.