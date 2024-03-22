Банк России оставил ключевую ставку на уровне 16% годовых

Совет директоров Банка России принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 16% годовых, сообщает пресс-служба ...22.03.2024 Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16%
УрБК, Москва, 22.03.2024. Совет директоров Банка России принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 16% ...16.02.2024 Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16%
Совет директоров Банка России принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 16% годовых, сообщает пресс-служба ...16.02.2024 Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16%
УрБК, Москва, 16.02.2024. Совет директоров Банка России принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 16% ...15.12.2023 Банк России повысил ключевую ставку до 16%
Совет директоров Банка России принял решение о повышении ключевой ставки на 100 базисных пунктов, до 16% годовых, ...