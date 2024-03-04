Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проинспектировал строительство детсада на 200 мест в Кировском районе

УрБК, Екатеринбург, 04.03.2024. В Железнодорожном районе Екатеринбурга в ближайшие годы будет построено два детских ...09.02.2024 В Екатеринбурге в Железнодорожном районе к 2035 году построят два детсада и школу
УрБК, Екатеринбург, 09.02.2024. В Железнодорожном районе Екатеринбурга построят два детсада и школу. Об этом сообщает ...31.01.2024 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проинспектировал благоустройство летнего парка «Уралмаш»
УрБК, Екатеринбург, 31.01.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проверил ход работ по благоустройству летнего парка ...14.07.2022 По распоряжению главы Екатеринбурга Алексея Орлова в Кировском районе города появится новая школа и детский сад
УрБК, Екатеринбург, 14.07.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился образовать новые земельные участки для ...21.10.2021 В Академическом районе Екатеринбурга завершается строительство нового детского сада и школы
УрБК, Екатеринбург, 21.10.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов посетил строящиеся социальные объекты в Академическом ...