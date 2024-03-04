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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проинспектировал строительство детсада на 200 мест в Кировском районе

УрБК, Екатеринбург, 14.05.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов 13 мая посетил стройплощадку детского сада, возводимого на улице Высоцкого за счет застройщика жилого квартала в Кировском районе. В будущем социальный объект будет передан в собственность муниципалитету на безвозмездной основе, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проинспектировал строительство детсада на 200 мест в Кировском районе

Так, детский сад, рассчитанный на 200 мест, общей площадью 4 тыс. кв. м. будет оснащен лифтами (грузопассажирским и для раздачи питания по группам), а в отдельном крыле здания будут организованы медицинский сектор и помещения хозяйственного блока с прачечной зоной.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проинспектировал строительство детсада на 200 мест в Кировском районе

Каждое групповое пространство оснастят санузлами, буфетными помещениями, игровыми и спальнями. Безопасности детей уделено особое внимание — системы видеонаблюдения будет передавать данные в операторскую зону.

Также проектировщики продумали и эргономику для маломобильных граждан: в здании не будет порогов, на входе есть пандус, всем необходимым будут оборудованы и специальные санитарно-гигиенические помещения.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проинспектировал строительство детсада на 200 мест в Кировском районе

«В Кировском районе на улице Высоцкого девелопер завершает строительство детского сада, и в скором времени безвозмездно передаст его городу. Наша задача — лицензировать учреждение, укомплектовать его всем необходимым», — написал в своем Telegram-канале глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Фото из официального Telegram-канала главы Екатеринбурга Алексея Орлова
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