ММК выпустил 150-миллионную тонну горячего проката

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

УрБК, Магнитогорск, 14.05.2024. Листопрокатный цех №10 Магнитогорского металлургического комбината (ММК) произвел 150-миллионную тонну проката на стане 2000 горячей прокатки. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.«Стан является самым производительным прокатным агрегатом Магнитки и одним из самых мощных в России. Его оборудование позволяет прокатывать практически все существующие на сегодня марки стали», — говорится в сообщении пресс-службы ММК.Сортамент продукции стана 2000 составляет около 1 тыс. позиций, используемых в производстве труб, строительной отрасли и машиностроении. В 2023 году на стане было выпущено свыше 5,5 млн т горячего проката. Предыдущий «юбилейный» результат (100 млн т) был достигнут в 2015 году. Стан был введен в эксплуатацию в 1994 году.