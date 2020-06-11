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ММК выпустил 150-миллионную тонну горячего проката

УрБК, Магнитогорск, 14.05.2024. Листопрокатный цех №10 Магнитогорского металлургического комбината (ММК) произвел 150-миллионную тонну проката на стане 2000 горячей прокатки. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

ММК выпустил 150-миллионную тонну горячего проката
Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

«Стан является самым производительным прокатным агрегатом Магнитки и одним из самых мощных в России. Его оборудование позволяет прокатывать практически все существующие на сегодня марки стали», — говорится в сообщении пресс-службы ММК.

Сортамент продукции стана 2000 составляет около 1 тыс. позиций, используемых в производстве труб, строительной отрасли и машиностроении. В 2023 году на стане было выпущено свыше 5,5 млн т горячего проката. Предыдущий «юбилейный» результат (100 млн т) был достигнут в 2015 году. Стан был введен в эксплуатацию в 1994 году.
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