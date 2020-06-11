ММК выпустил 150-миллионную тонну горячего проката

УрБК, Магнитогорск, 11.06.2020. На стане 2000 горячей прокатки Магнитогорского металлургического комбината (ММК) в мае ...28.01.2019 Стан 2000 горячей прокатки ММК поставил рекорд годового выпуска
УрБК, Магнитогорск, 28.01.2019. Стан 2000 горячей прокатки Магнитогорского металлургического комбината (ММК) в 2018 ...31.08.2018 Стан 2000 Магнитогорского металлургического комбината произвел 527 тыс. 955 тонн проката
УрБК, Магнитогорск, 31.08.2018. В июле 2018 года на стане 2000 горячей прокатки Магнитогорского металлургического ...14.06.2018 Стан 2000 горячей прокатки ММК в мае выпустил 527,5 тыс. тонн продукции
УрБК, Екатеринбург, 14.06.2018. Самый производительный прокатный агрегат Магнитогорского металлургического комбината ...01.03.2018 В 2017 году ММК выпустил 800-миллионную тонну стали
УрБК, Магнитогорск, 01.03.2018. Минувший 2017 год был отмечен для Магнитогорского металлургического комбината (ММК) ...