УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 10:58

Прокатному производству ММК исполнилось 90 лет

УрБК, Магнитогорск, 28.07.2023. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) отметил 90-летие прокатного производства. За это время прокатчики Магнитки произвели 716 млн т проката, что является рекордным результатом для отечественной металлургии.

Как сообщает управление информации и общественных связей комбината, началом прокатного производства Магнитки стал в конце июля 1933 года ввод в строй агрегатов обжимно-заготовочного стана — блюминга № 2, на котором был обжат первый стальной слиток.

В 1969 году компания запустила стан 2500 холодной прокатки, который помог обеспечить качественным металлом Волжский автомобильный завод (ВАЗ). При этом прокатчики Магнитки осваивали новые ниши. Так, ММК стал первым и до сих пор единственным в России производителем белой консервной жести.

В 1994 году в эксплуатацию ввели листопрокатный цех № 10 со станом 2000 горячей прокатки. Это агрегат нового технологического поколения, который на сегодняшний день является самым производительным на ММК. После проведенной в середине 2000-х годов реконструкции он способен выпускать 6 млн т проката в год.

Отмечается, что за последние 20 лет производство на ММК претерпело серьезные изменения. В том числе была реализована масштабная программа инвестиций в техперевооружение и модернизацию оборудования. Большая доля этих инвестиций пришлась именно на прокатное производство с акцентом на развитие мощностей, выпускающих высокомаржинальную продукцию с высокой добавленной стоимостью.

«Среди ключевых проектов модернизации прокатного передела в этот период можно выделить: стан 1700 холодной прокатки в ЛПЦ № 5 (2002 год), который в 2021 году был полностью реконструирован; комплексную реконструкцию сортопрокатного производства (2005-2006 годы) с заменой устаревших станов на новые агрегаты компании Danieli; создание современных мощностей по производству проката с покрытиями», — говорится в сообщении.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
21.01.2022 Подразделение ММК достигло рекордных показателей производства горячего проката за 30 лет

УрБК, Магнитогорск, 21.01.2022. По итогам 2021 года стан 2500 горячей прокатки, который базируется в листопрокатном ...

26.04.2021 Стан 2500 горячей прокатки ММК вышел на рекордный показатель производства за 30 лет

УрБК, Магнитогорск, 26.04.2021. По итогам I квартала 2021 года стан 2500 горячей прокатки, расположенный в ...

11.06.2020 На стане 2000 горячей прокатки ММК установили рекорд месячного производства

УрБК, Магнитогорск, 11.06.2020. На стане 2000 горячей прокатки Магнитогорского металлургического комбината (ММК) в мае ...

27.07.2018 Прокатному производству ММК исполняется 85 лет

УрБК, Магнитогорск, 27.07.2018. В субботу, 28 июля, прокатному производству Магнитогорского металлургического комбината ...

29.01.2018 Стан 2000 холодной прокатки ММК произвел 10 млн тонн продукции

УрБК, Магнитогорск, 29.01.2018. На стане 2000 холодной прокатки ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) ...

Популярные новости
19.07.2023В Екатеринбурге с 1 августа изменятся маршруты четырех трамваев30.06.2023«Атомстройкомплекс» завершает строительство бетонной чаши бассейна для спортивного центра на юго-западе Екатеринбурга30.06.2023Свердловский губернатор Евгений Куйвашев и генконсул Казахстана Жарас Мамутбеков обсудили направления сотрудничества региона и республики13.07.2023На Среднем Урале 14 июля ожидаются сильные дожди30.06.2023В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности во время полетов на аэродроме «Логиново»
Архив новостей
Июль 2023 (675)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18