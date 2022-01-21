Прокатному производству ММК исполнилось 90 лет

УрБК, Магнитогорск, 28.07.2023. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) отметил 90-летие прокатного производства. За это время прокатчики Магнитки произвели 716 млн т проката, что является рекордным результатом для отечественной металлургии.



Как сообщает управление информации и общественных связей комбината, началом прокатного производства Магнитки стал в конце июля 1933 года ввод в строй агрегатов обжимно-заготовочного стана — блюминга № 2, на котором был обжат первый стальной слиток.



В 1969 году компания запустила стан 2500 холодной прокатки, который помог обеспечить качественным металлом Волжский автомобильный завод (ВАЗ). При этом прокатчики Магнитки осваивали новые ниши. Так, ММК стал первым и до сих пор единственным в России производителем белой консервной жести.



В 1994 году в эксплуатацию ввели листопрокатный цех № 10 со станом 2000 горячей прокатки. Это агрегат нового технологического поколения, который на сегодняшний день является самым производительным на ММК. После проведенной в середине 2000-х годов реконструкции он способен выпускать 6 млн т проката в год.



Отмечается, что за последние 20 лет производство на ММК претерпело серьезные изменения. В том числе была реализована масштабная программа инвестиций в техперевооружение и модернизацию оборудования. Большая доля этих инвестиций пришлась именно на прокатное производство с акцентом на развитие мощностей, выпускающих высокомаржинальную продукцию с высокой добавленной стоимостью.



«Среди ключевых проектов модернизации прокатного передела в этот период можно выделить: стан 1700 холодной прокатки в ЛПЦ № 5 (2002 год), который в 2021 году был полностью реконструирован; комплексную реконструкцию сортопрокатного производства (2005-2006 годы) с заменой устаревших станов на новые агрегаты компании Danieli; создание современных мощностей по производству проката с покрытиями», — говорится в сообщении.