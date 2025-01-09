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ММК внедрил цифровое решение для автоматизации контроля качества белой жести

УрБК, Магнитогорск, 04.08.2025. На Магнитогорском металлургическом комбинате (ПАО «ММК») внедрили новое цифровое решение, нацеленное на повышение оперативности и эффективности инспекционного контроля технологии производства и качества электролуженой жести, сообщает пресс-служба предприятия.

ММК внедрил цифровое решение для автоматизации контроля качества белой жести
Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

Разработанное специалистами «ММК-Информсервис» ИТ-решение позволяет сотрудникам отдела контроля качества и приемки продукции (ОКП) использовать для контроля промышленные планшеты со специально установленным приложением. Полученные данные о производстве и результатах контроля металла на предыдущих технологических переделах, автоматически загружаются на экран мобильного планшета инженера ОКП, которые отвечает за аттестацию по качеству и формирование разрешительных документов для отправки металлопродукции потребителям.

«С помощью данной системы мы предоставляем работнику ОКП весь спектр информации необходимый для ещё более эффективной аттестации металлопродукции. В целом, речь идёт об оптимизации рабочих процессов, которая нацелена на снижение потерь предприятия, связанных с получением отсортировки и претензий от потребителей по видимым дефектам жести», — прокомментировал начальник участка ОКП производства металла с покрытием Вадим Комаров.

Благодаря внедрению системы на участке электролитического лужения производства металла с покрытием увеличилась скорость проверок и их периодичность. Также сократились потери времени, связанные с перемещением работников ОКП от зоны контроля до стационарных рабочих мест.

Отметим, что жесть электролитического лужения, именуемая также белой жестью, используется для производства тары для пищевых продуктов, в частности консервных банок. ММК является крупнейшим на постсоветском пространстве производителем пищевой жести и до сих пор единственным в России. В 2024 году на ММК было выпущено более 158 тыс. т белой жести.
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