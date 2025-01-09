Фото Андрея Серебрякова

УрБК, Магнитогорск, 25.03.2025. Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») внедрил систему «умного» учета выпускаемых труб, основанную на технологиях искусственного интеллекта. Решение внедрено для Листопрокатного цеха № 8 и нацелено на оптимизацию рабочих процессов и повышение качества обслуживания клиентов. Об этом сообщает Управление информации и общественных связей комбината.Цифровое решение было разработано специалистами различных подразделений ММК-Информсервис. В его основе — компьютерное зрение, интегрированное в специально разработанное веб-приложение. Для работы с ним используются промышленные планшеты.По фотографиям готовой продукции система определяет диаметр труб и осуществляет их подсчет с точностью до 99,6%. Эта информация в режиме онлайн передается в производственные базы для формирования отгрузок. На складе с помощью приложения сканируются ярлыки на пачках труб для повторной проверки перед отправкой потребителям.«Раньше работники цеха и склада вручную считали трубы, количество которых может достигать в пачках почти 600 штук. Это приводило к несостыковкам и отправке потребителю недостающего или излишнего количества продукции. Новое решение полностью автоматизирует процесс и исключает возможность ошибок учета», — отметил старший мастер ЛПЦ-8 Руслан Халапов.