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ММК внедрил систему «умного» учета выпускаемых труб

УрБК, Магнитогорск, 25.03.2025. Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») внедрил систему «умного» учета выпускаемых труб, основанную на технологиях искусственного интеллекта. Решение внедрено для Листопрокатного цеха № 8 и нацелено на оптимизацию рабочих процессов и повышение качества обслуживания клиентов. Об этом сообщает Управление информации и общественных связей комбината.

ММК внедрил систему «умного» учета выпускаемых труб
Фото Андрея Серебрякова

Цифровое решение было разработано специалистами различных подразделений ММК-Информсервис. В его основе — компьютерное зрение, интегрированное в специально разработанное веб-приложение. Для работы с ним используются промышленные планшеты.

По фотографиям готовой продукции система определяет диаметр труб и осуществляет их подсчет с точностью до 99,6%. Эта информация в режиме онлайн передается в производственные базы для формирования отгрузок. На складе с помощью приложения сканируются ярлыки на пачках труб для повторной проверки перед отправкой потребителям.

«Раньше работники цеха и склада вручную считали трубы, количество которых может достигать в пачках почти 600 штук. Это приводило к несостыковкам и отправке потребителю недостающего или излишнего количества продукции. Новое решение полностью автоматизирует процесс и исключает возможность ошибок учета», — отметил старший мастер ЛПЦ-8 Руслан Халапов.
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