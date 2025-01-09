ММК внедрил систему «умного» учета выпускаемых труб

УрБК, Магнитогорск, 09.01.2025. Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») внедрил машинное зрение для ...27.10.2023 ММК внедрил систему для выявления дефектов на поверхности холоднокатаного металлопроката
УрБК, Магнитогорск, 26.10.2023. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) внедрил систему для выявления и ...08.08.2022 ММК внедрил автоматизированную систему контроля погрузки продукции в двух крупнейших листопрокатных цехах
УрБК, Магнитогорск, 08.08.2022. Специалисты ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» запустили в промышленную ...24.07.2020 Группа ЧТПЗ реализовала проект по совершенствованию процесса маркировки труб
УрБК, Челябинск, 24.07.2020. Группа ЧТПЗ завершила реализацию проекта по совершенствованию процесса маркировки труб, ...20.09.2012 ОАО «Первоуральский новотрубный завод» модернизировало линию по выпуску труб для холодильников
УрБК, Екатеринбург, 20.09.2012. В рамках инвестиционной программы компании ЧТПЗ в трубоэлектросварочном цехе ОАО ...