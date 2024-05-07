Цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области за неделю выросли на 0,74%

УрБК, Екатеринбург, 13.05.2024. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области со 2 по 6 мая выросли на 0,74% и составили 68,99 руб. за литр. Как сообщает Свердловскстат, бензин марки АИ-92 реализуется по той же цене — 49,86 руб. Стоимость бензина АИ-95 также не изменилась и составила 54,11 руб. Дизельное топливо за неделю подорожало на 0,14%, до 64,44 руб.

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