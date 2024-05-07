Цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области за неделю выросли на 0,74%

УрБК, Екатеринбург, 07.05.2024. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 22 ...27.04.2024 Цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области за неделю выросли на 0,15%
УрБК, Екатеринбург, 27.04.2024. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 15 ...18.04.2024 Цены на бензин марки АИ-95 на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 0,32%
УрБК, Екатеринбург, 18.04.2024. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 8 по ...11.04.2024 Цены на бензин марки АИ-98 на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 0,75%
УрБК, Екатеринбург, 11.04.2024. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 1 по ...25.03.2022 Дизельное топливо на АЗС Свердловской области за неделю подорожало на 0,07%
УрБК, Екатеринбург, 25.03.2022. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 11 ...