Лимит выплат по ОСАГО при европротоколе могут увеличить до 200 тыс. рублей

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Старые бланки ОСАГО должны выйти из оборота после 31 марта 2015 года

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В России может быть установлена единая методика расчета расходов ОСАГО

УрБК, Москва, 30.05.2014. Правительство РФ представило поправки к законопроекту, совершенствующему механизмы ...

В Уральском регионе стали чаще жаловаться на страховые компании

УрБК, Екатеринбург, 14.06.2013. Количество жалоб жителей Уральского региона на страховые компании значительно возросло. ...

В I полугодии 2009 года количество жалоб по ОСАГО увеличилось в 2,4 раза

УрБК, Москва, 05.08.2009. За I полугодие 2009 года в центральный аппарат Службы и Инспекции страхового надзора РФ ...