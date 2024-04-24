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Вчера, 16:44

Лимит выплат по ОСАГО при европротоколе могут увеличить до 200 тыс. рублей

УрБК, Москва, 13.05.2024. Правительство РФ поддержало законопроект фракции партии «Новые люди» в Госдуме об увеличении страховых выплат в рамках ОСАГО при условии оформления европротокола (документов о ДТП без участия сотрудников ГИБДД) со 100 тыс. руб. до 200 тыс. руб. Об этом пишет РИА «Новости».

«Законопроектом предлагается увеличить со 100 тыс. руб. до 200 тыс. руб. размер страхового возмещения, причитающегося потерпевшему в счет возмещения вреда, причиненного его транспортному средству, в случае оформления документов о дорожно-транспортном происшествии без участия уполномоченных на то сотрудников полиции в рамках обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (далее — ОСАГО). Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект с учетом указанных замечаний», — цитирует агентство проект заключения правительства РФ.

Одним из таких замечаний может стать предложение о расширении полномочий страховых организаций к документам и информации, касающейся страхового случая. Это обусловлено тем, что оформление ДТП по европротоколу используется мошенниками против страховых компаний.

Ранее УРБК писал о том, что в 2023 году в России было оформлено 248 тыс. полисов ОСАГО для легковых такси, что на 39% больше, чем годом ранее.
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