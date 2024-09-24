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Октябрьские изменения

Октябрьские изменения В октябре 2024 года в РФ вступает в силу ряд законов, которые затронут различные сферы жизни граждан и бизнеса. О наиболее значимых изменениях — в обзоре УрБК.

Индексация военных пенсий

С 1 октября 2024 года планируется повышение пенсий военных пенсионеров и пожилых россиян старше 80 лет. К первой категории относятся сотрудники полиции, ФСБ, следственных комиссий и др. Их пенсионные выплаты проиндексируют на 5,1 %. После увеличения средний размер пенсии составит 41 тыс. 600 руб. На величину выплаты влияют должностной оклад, надбавки и продолжительность военной службы.

Для второй категории пенсионеров установят дополнительную выплату на сумму 8 тыс. 134,88 руб. Она предназначена для россиян, которым в сентябре исполнилось 80 лет. Для индексации пенсии подавать заявления не нужно.

Повышение утильсбора на иномарки

В Министерстве промышленности и торговли РФ анонсировали запуск шкалы индексации утильсбора с 1 октября. Она будет действовать до 2030 года. Действие шкалы будет распространяться на легковые и грузовые автомобили, автобусы, прицепы и полуприцепы, а также на некоторые виды дорожно-строительной техники.

Известно, что утильсбор на автомобили увеличится на 70–85%. Затем с января каждого следующего года его будут повышать 10–20%. Однако на иномарки, ввезенные на территорию России, будут распространяться старые коэффициенты. Условие действует, если документы на иномарку были поданы до 15 октября. Для дорожно-строительной техники коэффициент будет расти каждый год на 15%, начиная с 1 января 2025 года.

Дистанционное оформление ДТП

С 1 октября россияне смогут оформить ДТП через электронные сервисы. Это станет возможным после обновления правил ОСАГО. Водители будут получать новый бланк извещения о дорожно-транспортном происшествии, который содержит QR-код, дающий доступ к соответствующему мобильному приложению.

В приложении «Госуслуги» можно будет узнать, как зарегистрировать аварию по европротоколу (без привлечения ГИБДД), подать заявление на компенсацию убытков, не посещая страховую компанию.

Тестирование для неквалифицированных инвесторов

С 1 октября в силу вступят поправки в Закон «Об организации страхового дела в Российской Федерации». В них уточняются условия для заключения отдельных видов договоров страхования. Тестирование должно проверить уровень знаний клиентов об инвестиционных продуктах и финансовых инструментах.

Уточняется, что поправки направлены на защиту прав клиентов банка при заключении договоров страхования с высокими инвестиционными рисками. Россияне могут не обладать знаниями об инвестициях и потерять сбережения, отмечают аналитики. Это распространяется на полис инвестиционного (ИСЖ) и накопительного страхования жизни (НСЖ).

Блокировка сайтов-«зеркал»

С 1 октября Роскомнадзор сможет самостоятельно блокировать копии пиратских ресурсов. Информация о копиях незаконных ресурсов будет передаваться в Минцифры. В течение суток ведомство будет принимать решение о блокировке платформы, а решение отправлять хозяину хостинга и в Роскомнадзор. Затем он за сутки выходит на связь с провайдером, обеспечивает блокировку сайта-«зеркала» и удаление его из выдачи поисковых систем.

Под «зеркалом» подразумевается сайт, который напоминает пиратский ресурс. Сходство может быть внешним — цветовая гамма, расположение шрифтов и элементов сайта. Также ресурсы могут иметь похожие названия доменов и имена.

Проверка контрагентов

Центробанк России анонсировал запуск платформы «Знай своего клиента» с 1 октября 2024 года. С помощью сервиса можно проверить уровень риска индивидуального предпринимателя или юридического лица и узнать, проводил ли он сомнительные сделки. Регулятор доводит эту информацию до всех банков. В свою очередь, они могут применять ее при оценивании уровня риска для клиента. Решение об отнесении компании к определенной категории финансовые учреждения принимают самостоятельно.

Теперь компании, имеющие высокую степень риска, смогут подавать заявление о пересмотре своего статуса сразу в ЦБ РФ. Ранее решение обжаловалось через межведомственную комиссию при Центробанке в течение шести месяцев после получения сообщения о применении мер.

Информационные системы Росгвардии

С 20 октября у Росгвардии появятся собственные государственные информационные системы. Они будут применяться в следующих сферах — вневедомственная охрана, оборот оружия, охрана и частная детективная деятельность. Кроме того, силовики будут обеспечивать государственный контроль за объектами топливно-энергетического комплекса. Информационные системы будут следить за деятельностью отделов охраны юридических лиц с особыми уставными задачами.

Осенний призыв

С 1 октября начнется осенняя призывная кампания. Во время нее будут тестировать электронный реестр военнообязанных. Также электронные повестки вместе с бумажными будут рассылать в Рязанской, Сахалинской областях и Республике Марий Эл.
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