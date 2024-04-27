ФАС признала рекламу вклада «Альфа-банка» ненадлежащей

УрБК, Москва, 27.04.2024. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала ненадлежащей рекламу детской карты ...03.07.2015 ФАС оштрафовала банк «Югра» на 100 тыс. рублей за ненадлежащую рекламу
УрБК, Москва, 03.07.2015. Комиссия Воронежского УФАС оштрафовала банк «Югра» на 101 тыс. руб. за ненадлежащую рекламу ...04.06.2015 Реклама свердловской сети «Пив&Ко» признана ненадлежащей
УрБК, Екатеринбург, 04.06.2015. Комиссия Свердловского УФАС России признала ненадлежащей рекламу магазина «Пив&Ко» в ...20.02.2015 Реклама МТС-Банка в Екатеринбурге признана ненадлежащей
УрБК, Екатеринбург, 20.02.2015. Федеральная антимонопольная служба РФ признала ненадлежащей рекламу ОАО «МТС-Банк», ...22.11.2013 ФАС оштрафовала ОАО «Банк Москвы» на 100 тыс. рублей за ненадлежащую рекламу
УрБК, Москва, 22.11.2013. Комиссия ФАС России признала рекламу стимулирующего мероприятия Банка Москвы ненадлежащей. ...