УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 12:44

ФАС признала рекламу вклада «Альфа-банка» ненадлежащей

УрБК, Москва, 13.05.2024. Реклама «Альфа-вклада» в радиоэфире была признана Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России ненадлежащей, поскольку она содержала некорректное сравнение и умалчивала о ключевых условиях получения дохода. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В рекламе сообщалась привлекательная для потребителей информация о ставке по вкладу в размере 16% годовых. Однако данные об иных влияющих на получение дохода условиях — сумме и сроке вклада — в рекламе отсутствовали», — говорится в сообщении ФАС России.

Кроме того, в рекламе звучит фраза «лучшая ставка в стране в «Альфа-банке», которая была признана некорректным сравнением. Ранее ФАС признала ненадлежащей рекламу детской карты АО «Альфа-банк», которая транслировалась в эфире федеральных телеканалов.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
27.04.2024 По предписанию ФАС России «Альфа-Банк» должен прекратить распространение рекламы детской карты

УрБК, Москва, 27.04.2024. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала ненадлежащей рекламу детской карты ...

03.07.2015 ФАС оштрафовала банк «Югра» на 100 тыс. рублей за ненадлежащую рекламу

УрБК, Москва, 03.07.2015. Комиссия Воронежского УФАС оштрафовала банк «Югра» на 101 тыс. руб. за ненадлежащую рекламу ...

04.06.2015 Реклама свердловской сети «Пив&Ко» признана ненадлежащей

УрБК, Екатеринбург, 04.06.2015. Комиссия Свердловского УФАС России признала ненадлежащей рекламу магазина «Пив&Ко» в ...

20.02.2015 Реклама МТС-Банка в Екатеринбурге признана ненадлежащей

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2015. Федеральная антимонопольная служба РФ признала ненадлежащей рекламу ОАО «МТС-Банк», ...

22.11.2013 ФАС оштрафовала ОАО «Банк Москвы» на 100 тыс. рублей за ненадлежащую рекламу

УрБК, Москва, 22.11.2013. Комиссия ФАС России признала рекламу стимулирующего мероприятия Банка Москвы ненадлежащей. ...

Популярные новости
27.04.2024В некоторых районах Екатеринбурга во время празднования Дня Победы будет запрещена продажа алкоголя26.04.2024На юго-западе Екатеринбурга на площади 471,5 га построят новый микрорайон27.04.2024В Екатеринбурге вынесен приговор по уголовному делу о мошенничестве с причинением ущерба на сумму свыше 12 млн рублей16.04.2024Дорожные тренды15.04.2024Выдача ипотеки снизилась на 21%
Архив новостей
Май 2024 (196)
Апрель 2024 (699)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (665)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (653)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18