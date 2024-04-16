По предписанию ФАС России «Альфа-Банк» должен прекратить распространение рекламы детской карты

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УрБК, Москва, 01.11.2023. Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело о нарушении закона о рекламе в ...

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УрБК, Москва, 10.08.2015. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала смс-рекламу Альфа-банка незаконной. Об этом ...