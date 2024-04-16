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По предписанию ФАС России «Альфа-Банк» должен прекратить распространение рекламы детской карты

УрБК, Москва, 27.04.2024. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала ненадлежащей рекламу детской карты АО «Альфа-банк», которая транслировалась в эфире федеральных телеканалов, сообщает пресс-служба ведомства.

Производство было начато на основании обращения гражданина с претензиями к рекламе, в которой утверждалось, что «Альфа-Банк — лучший мобильный банк». После слогана следовала трудная для восприятия поясняющая сноска — «по версии Markswebb», которая, согласно пояснению заявителя, не могла рассматриваться как объективный критерий сравнения рекламируемого продукта.

ФАС, согласно пункту 1 части 2 статьи 5 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», выдала банку предписание о прекращении нарушения рекламного законодательства. Банк обязан исполнить его в течение 15 дней с момента получения и отчитаться об этом в службу.

Напомним, это не первое нарушение данной кредитно-финансовой организацией закона о рекламе. Так, ранее ФАС возбудила дело против «Альфа-Банка» за неполную информацию о всех условиях рекламируемой услуги эквайринга и за недостоверную информацию в рекламе ипотечного кредита.
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