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ФАС возбудила дело в отношении «Альфа-Банка» за нарушение закона о рекламе

УрБК, Москва, 16.04.2024. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении АО «Альфа-Банк» за нарушение закона о рекламе. Кредитная организация не указала в рекламе существенные условия, которые влияют на стоимость ипотечного кредита, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Производство было начато на основании обращения гражданина с претензиями к рекламе ипотеки от АО «Альфа-Банк» на радио. Так, в аудиоролике было заявлено, что ставка по ипотеке составляет 5,6%, а лимит при покупке квартиры в новостройке — до 30 млн руб. Однако другие существенные условия, такие как срок, рамки процентной ставки и наличие первоначального взноса, не были указаны. Также в рекламе утверждалось, что продукт АО «Альфа-Банк» — это «лучшая ипотека в России» без указания объективных критериев сравнения услуги.

По мнению специалистов ФАС, такая информация от банка может вводить потребителей в заблуждение и содержит признаки нарушения закона о рекламе. В случае доказательства вины банку грозит штраф.
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