В Челябинске доля среднеэтажных домов в структуре предложения на «первичке» составляет 42%

УрБК, Челябинск, 08.05.2024. В Челябинске самая большая доля в структуре предложения на первичном рынке жилья приходится на многоэтажные дома (13-25 этажей) — 54%. Об этом говорится в исследовании сервиса «Циан.Аналитика».



На втором месте с долей 42% в структуре предложения находятся среднеэтажные дома (6-12 этажей), на третьем — небоскребы (выше 26 этажей) (4%). Малоэтажные дома (до пяти этажей) на первичном рынке города не представлены.



Средняя этажность строящихся корпусов на «первичке» в Челябинске в 2024 году составляет 17,4 этажа. Для сравнения: в 2019 году — 14,3, в 2020 — 16,7, в 2021 — 17,7, в 2022 — 16,7, в 2023 — 15,5.



Согласно исследованию, за последние пять лет заметнее всего «выросли» новые дома в Хабаровске (с 12 до 18 этажей) и Оренбурге (с 16 до 21 этажа).