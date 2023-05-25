В Челябинске доля среднеэтажных домов в структуре предложения на «первичке» составляет 42%

УрБК, Екатеринбург, 08.05.2024. В Екатеринбурге самая большая доля в структуре предложения на первичном рынке жилья ...25.05.2023 В Челябинске средняя цена «квадрата» недвижимости на вторичном рынке за год выросла на 17,3%
УрБК, Челябинск, 25.05.2023. В Челябинске средняя стоимость квадратного метра недвижимости на вторичном рынке жилья в ...13.10.2021 В Екатеринбурге выросла средняя высота жилых комплексов
В Екатеринбурге выросла средняя высота строящихся жилых комплексов. Об этом написал начальник аналитического отдела ...13.10.2021 В Екатеринбурге выросла средняя высота жилых комплексов
УрБК, Екатеринбург, 13.10.2021. В Екатеринбурге выросла средняя высота строящихся жилых комплексов. Об этом написал ...06.02.2020 Доля новостроек высотой до 10 этажей в Екатеринбурге составляет 9%
УрБК, Екатеринбург, 06.02.2020. В Екатеринбурге не реализуется ни одного девелоперского проекта высотой два-четыре ...