В Екатеринбурге доля многоэтажных домов в структуре предложения на «первичке» составляет почти 60%

УрБК, Екатеринбург, 08.05.2024. В Екатеринбурге самая большая доля в структуре предложения на первичном рынке жилья приходится на многоэтажные дома (13-25 этажей) — 59%. Об этом говорится в исследовании сервиса «Циан.Аналитика».



На втором месте с долей 28% в структуре предложения находятся небоскребы (выше 26 этажей), на третьем — среднеэтажные дома (6-12 этажей) (9%), на четвертом — малоэтажные (до пяти этажей) (4%).



Средняя этажность строящихся корпусов на «первичке» в Екатеринбурге в 2024 году составляет 22,3 этажа. Для сравнения: в 2019 году — 21,2, в 2020 — 24,2, в 2021 — 22,8, в 2022 — 21,8, в 2023 — 21,5.