В Екатеринбурге доля многоэтажных домов в структуре предложения на «первичке» составляет почти 60%

УрБК, Екатеринбург, 01.12.2023. В октябре 2023 года компактные квартиры (студии и «однушки») заняли 61% в структуре ...01.12.2023 В Екатеринбурге доля современного жилья в структуре предложения на «вторичке» составляет 35%
УрБК, Екатеринбург, 01.12.2023. На вторичном рынке недвижимости Екатеринбурга по итогам III квартала 2023 года 46% в ...13.10.2021 В Екатеринбурге выросла средняя высота жилых комплексов
В Екатеринбурге выросла средняя высота строящихся жилых комплексов. Об этом написал начальник аналитического отдела ...13.10.2021 В Екатеринбурге выросла средняя высота жилых комплексов
УрБК, Екатеринбург, 13.10.2021. В Екатеринбурге выросла средняя высота строящихся жилых комплексов. Об этом написал ...06.02.2020 Доля новостроек высотой до 10 этажей в Екатеринбурге составляет 9%
УрБК, Екатеринбург, 06.02.2020. В Екатеринбурге не реализуется ни одного девелоперского проекта высотой два-четыре ...