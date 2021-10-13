УрБК, Челябинск, 08.05.2024. В Челябинске самая большая доля в структуре предложения на первичном рынке жилья ...Вчера, 10:41 В Екатеринбурге доля многоэтажных домов в структуре предложения на «первичке» составляет почти 60%
УрБК, Екатеринбург, 08.05.2024. В Екатеринбурге самая большая доля в структуре предложения на первичном рынке жилья ...13.10.2021 В Екатеринбурге выросла средняя высота жилых комплексов
В Екатеринбурге выросла средняя высота строящихся жилых комплексов. Об этом написал начальник аналитического отдела ...13.10.2021 В Екатеринбурге выросла средняя высота жилых комплексов
УрБК, Екатеринбург, 13.10.2021. В Екатеринбурге выросла средняя высота строящихся жилых комплексов. Об этом написал ...06.02.2020 Доля новостроек высотой до 10 этажей в Екатеринбурге составляет 9%
УрБК, Екатеринбург, 06.02.2020. В Екатеринбурге не реализуется ни одного девелоперского проекта высотой два-четыре ...