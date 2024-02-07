Объем банковских вкладов жителей Южного Урала вырос на 21,5% за год

УрБК, Челябинск, 08.05.2024. Объем средств жителей Челябинской области на срочных вкладах и текущих счетах увеличился на 21,5%. По состоянию на 1 апреля 2024 года портфель составил 706 млрд руб., сообщает пресс-служба южноуральского Отделения Уральского ГУ Банка России.



Средняя ставка по вкладам десяти крупнейших российских банков по состоянию на 1 апреля составляла 14,8% годовых. За год уровень ставки увеличился в два раза. Доля рублевых вкладов составила почти 96%. Сумма валютных вкладов — 30 млрд руб.



«Ставки по депозитам росли вслед за ключевой ставкой и в первом квартале 2024 года были ощутимо выше, чем в аналогичном периоде прошлого года», — резюмировали в пресс-службе.