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В Свердловской области объем выдачи кредитов наличными под залог имущества за месяц вырос на 18%

УрБК, Екатеринбург, 07.05.2024. В Свердловской области объем выдачи кредитов наличными под залог имущества в марте 2024 года составил 882,95 млн руб. За месяц этот показатель вырос на 18%, говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

С этим результатом Средний Урал занял пятую строчку рейтинга среди исследованных регионов РФ. Выше него в этом списке расположились Москва (2 млрд 017,85 млн руб.), Московская область (1 млрд 669,07 млн руб.), Краснодарский край (973,74 млн руб.) и Санкт-Петербург (910,91 млн руб.).

В марте в Свердловской области было выдано 848 кредитов наличными под залог имущества (в феврале — 853). Средний чек составил 1,04 млн руб. (месяцем ранее — 0,88 млн руб.). Средний срок кредита — 64 месяца (в феврале — 58).

Отметим, что в целом по стране в I квартале 2024 года банки выдали россиянам 53,81 тыс. кредитов наличными под залог имущества на общую сумму 63,32 млрд руб.
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