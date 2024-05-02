В Свердловской области объем выдачи кредитов наличными под залог имущества за месяц вырос на 18%

УрБК, Москва, 07.05.2024. В I квартале 2024 года банки выдали россиянам кредиты наличными под залог имущества на общую ...02.05.2024 В Свердловской области объем выданных кредитов наличными за месяц вырос на 31%
В Свердловской области в марте 2024 года было выдано 102,91 тыс. кредитов наличными. По сравнению с предыдущим месяцем ...02.05.2024 На Южном Урале количество выданных кредитов наличными за месяц выросло на 18%
УрБК, Челябинск, 02.05.2024. В Челябинской области в марте 2024 года было выдано 72,68 тыс. кредитов наличными. По ...02.05.2024 В Свердловской области объем выданных кредитов наличными за месяц вырос на 31%
УрБК, Екатеринбург, 02.05.2024. В Свердловской области в марте 2024 года было выдано 102,91 тыс. кредитов наличными. По ...06.03.2024 В Свердловской области объем выданных кредитов наличными за месяц снизился на 10%
УрБК, Екатеринбург, 06.03.2024. В Свердловской области в январе 2024 года было выдано 79,46 тыс. кредитов наличными. По ...