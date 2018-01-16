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Российские банки выдали гражданам кредиты наличными под залог имущества на сумму 63,32 млрд рублей в I квартале 2024 года

УрБК, Москва, 07.05.2024. В I квартале 2024 года банки выдали россиянам кредиты наличными под залог имущества на общую сумму 63,32 млрд руб. Об этом говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

«В январе-марте российские банки выдали гражданам 53,81 тыс. кредитов наличными под залог имущества на общую сумму 63,32 млрд руб. По сравнению с IV кварталом 2023 года количество выдач выросло на 18%, а объемы — на 28%», — говорится в исследовании.

При этом средний размер кредита под залог имущества увеличился на 9%, до 1,18 млн руб., а средний срок кредита — на пять месяцев, до 63 месяцев. В основном кредиты выдавались под залог недвижимости или автомобилей.
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