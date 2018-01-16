Российские банки выдали гражданам кредиты наличными под залог имущества на сумму 63,32 млрд рублей в I квартале 2024 года

УрБК, Москва, 16.01.2018. За январь-ноябрь 2017 года российские банки выдали заемщикам 30,37 млн новых кредитов на ...26.04.2017 За март российские банки выдали 2,18 млн кредитов
УрБК, Москва, 26.04.2017. В марте 2016 года российские банки выдали 2,18 млн кредитов на 325,27 млрд руб. Об этом ...26.08.2016 В июле количество выданных в России кредитов сократилось на 11%
В июле 2016 года российские банки выдали 1,96 млн новых кредитов на общую сумму 236,5 млрд руб. По данным Объединенного ...26.08.2016 В июле количество выданных в России кредитов сократилось на 11%
УрБК, Москва, 26.08.2016. В июле 2016 года российские банки выдали 1,96 млн новых кредитов на общую сумму 236,5 млрд ...30.07.2015 Во II квартале 2015 года рынок розничного кредитования вырос на 34%
УрБК, Москва, 30.07.2015. Совокупно банки во II квартале выдали на 34% кредитов больше, чем в I квартале, а объем новых ...