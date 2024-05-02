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В Свердловской области объем выдачи кредитов наличными под залог имущества за месяц вырос на 18%

УрБК, Екатеринбург, 07.05.2024. В Свердловской области объем выдачи кредитов наличными под залог имущества в марте 2024 ...

Российские банки выдали гражданам кредиты наличными под залог имущества на сумму 63,32 млрд рублей в I квартале 2024 года

УрБК, Москва, 07.05.2024. В I квартале 2024 года банки выдали россиянам кредиты наличными под залог имущества на общую ...

В Свердловской области объем выданных кредитов наличными за месяц вырос на 31%

В Свердловской области в марте 2024 года было выдано 102,91 тыс. кредитов наличными. По сравнению с предыдущим месяцем ...

В Свердловской области объем выданных кредитов наличными за месяц вырос на 31%

УрБК, Екатеринбург, 02.05.2024. В Свердловской области в марте 2024 года было выдано 102,91 тыс. кредитов наличными. По ...

В Свердловской области объем выданных кредитов наличными за месяц снизился на 10%

УрБК, Екатеринбург, 06.03.2024. В Свердловской области в январе 2024 года было выдано 79,46 тыс. кредитов наличными. По ...