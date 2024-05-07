Объем выдачи кредитов наличными под залог имущества на Южном Урале за месяц вырос более чем на 50%

В Свердловской области объем выдачи кредитов наличными под залог имущества в марте 2024 года составил 882,95 млн руб. ...07.05.2024 В Свердловской области объем выдачи кредитов наличными под залог имущества за месяц вырос на 18%
УрБК, Екатеринбург, 07.05.2024. В Свердловской области объем выдачи кредитов наличными под залог имущества в марте 2024 ...02.05.2024 В Свердловской области объем выданных кредитов наличными за месяц вырос на 31%
В Свердловской области в марте 2024 года было выдано 102,91 тыс. кредитов наличными. По сравнению с предыдущим месяцем ...02.05.2024 На Южном Урале количество выданных кредитов наличными за месяц выросло на 18%
УрБК, Челябинск, 02.05.2024. В Челябинской области в марте 2024 года было выдано 72,68 тыс. кредитов наличными. По ...02.05.2024 В Свердловской области объем выданных кредитов наличными за месяц вырос на 31%
УрБК, Екатеринбург, 02.05.2024. В Свердловской области в марте 2024 года было выдано 102,91 тыс. кредитов наличными. По ...