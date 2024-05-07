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Объем выдачи кредитов наличными под залог имущества на Южном Урале за месяц вырос более чем на 50%

УрБК, Челябинск, 08.05.2024. В Челябинской области объем выдачи кредитов наличными под залог имущества в марте 2024 года составил 581,4 млн руб. За месяц этот показатель вырос на 51%, говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

С этим результатом Южный Урал занял десятую строчку рейтинга среди исследованных регионов РФ. В топ-5 этого списка попали Москва (2 млрд 017,85 млн руб.), Московская область (1 млрд 669,07 млн руб.), Краснодарский край (973,74 млн руб.), Санкт-Петербург (910,91 млн руб.) и Свердловская область (882,95 млн руб.).

В марте в Челябинской области было выдано 508 кредитов наличными под залог имущества (в феврале — 458). Средний чек составил 1,14 млн руб. (месяцем ранее — 0,84 млн руб.). Средний срок кредита — 66 месяцев (в феврале — 61).
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