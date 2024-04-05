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На 1 мая государственный долг Свердловской области составляет 104,9 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 07.05.2024. По состоянию на 1 мая 2024 года госдолг Свердловской области составляет 104,9 млрд руб., доля бюджетных кредитов в нем — 68,19 млрд. руб. Таким образом, госдолг региона снизился на 3,2 млрд руб., пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на министра финансов региона Александра Старкова.

В начале апреля 2024 года госдолг Среднего Урала составлял 108 млрд 076 млн 707 тыс. руб. Из общего объема 71 млрд 339 млн руб. приходилось на бюджетные кредиты, 36 млрд 736 млн руб. — на ценные бумаги.

«Структура долга оптимальна и представлена обязательствами с низкой стоимостью обслуживания (бюджетные кредиты — 0,1%-3,0% годовых, по государственным облигациям — 5,8%-9,8% годовых). На текущий финансовый год доля расходов на долг запланирована на уровне менее 1% от объема расходов бюджета региона», — цитирует издание А. Старкова.
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