На 1 мая государственный долг Свердловской области составляет 104,9 млрд рублей

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УрБК, Екатеринбург, 22.04.2021. На 1 апреля государственный долг Среднего Урала составил 113 млрд 097 млн 792 тыс. ...