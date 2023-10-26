Свердловское правительство направило 66 млрд рублей на финансирование социальной сферы в I квартале 2024 года

УрБК, Екатеринбург, 31.05.2024. В I квартале 2024 года расходы на финансирование социальной сферы Среднего Урала составили 66,4 млрд руб., что равняется 71,6% всей расходной части казны региона. Об этом говорится в отчете министерства финансов Свердловской области об исполнении областного бюджета в I квартале 2024 года, который рассмотрело правительство региона.



По словам министра финансов области Александра Старкова, средства идут на развитие здравоохранения, культуры, образования и других сфер. К примеру, в 2024 году планируется построить 10 фельдшерско-акушерских пунктов в селах.



«Доходы областного бюджета исполнены в сумме 101 млрд руб., из них налоговые и неналоговые доходы — 89,8 млрд. Объем безвозмездных поступлений — 11,2 млрд руб. Расходы областного бюджета исполнены в сумме 92,8 млрд руб. Это выше аналогичного периода 2023 года на 10,6 млрд. Бюджет текущего года исполняется уверенно, наибольшие средства направляются на социально-значимые расходы», — цитирует А. Старкова департамент информационной политики Свердловской области.



Рост поступлений по НДФЛ достиг почти 25%. Государственный долг Свердловской области по состоянию на 1 апреля составил 108,1 млрд руб. (минус 3,2 млрд руб. относительно 1 января 2024 года).