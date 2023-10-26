Свердловское правительство направило 66 млрд рублей на финансирование социальной сферы в I квартале 2024 года

Кабинет министров Свердловской области сегодня согласовал проект закона о региональном бюджете на 2024 год и плановый ...26.10.2023 Прогнозируемые доходы бюджета Свердловской области в 2024 году составят 407,6 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 26.10.2023. Кабинет министров Свердловской области сегодня согласовал проект закона о региональном ...11.08.2023 В I полугодии на финансирование социальной сферы Свердловской области из бюджета направили 129 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 11.08.2023. В январе-июне бюджетные расходы на финансирование социальной сферы Свердловской области ...28.05.2013 Свердловский бюджет в I квартале 2013 года исполнен с профицитом 3,2 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 28.05.2013. Доходы бюджета Свердловской области в 1 квартале 2013 года выросли на 4,3 млрд руб., ...30.08.2010 Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета Свердловской области еще не достигли докризисного уровня
УрБК, Екатеринбург, 30.08.2010. Министр финансов Свердловской области Константин Колтонюк озвучил результаты ...