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Вчера, 16:04

Госдолг Свердловской области снизился до 108,08 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 05.04.2024. На 1 апреля 2024 года государственный долг Свердловской области составил 108 млрд 076 млн 707 тыс. руб., говорится в материалах на сайте регионального министерства финансов.

Из этого объема 71 млрд 339 млн руб. — бюджетные кредиты, 36 млрд 736 млн руб. — ценные бумаги.

Отметим, что по состоянию на 1 января этого года госдолг региона составлял 108 млрд 104 млн 240 тыс. руб. Таким образом, за три месяца этот показатель снизился на 0,03%.
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