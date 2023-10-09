Госдолг Свердловской области снизился до 108,08 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 05.04.2024. На 1 апреля 2024 года государственный долг Свердловской области составил 108 млрд 076 млн 707 тыс. руб., говорится в материалах на сайте регионального министерства финансов.



Из этого объема 71 млрд 339 млн руб. — бюджетные кредиты, 36 млрд 736 млн руб. — ценные бумаги.



Отметим, что по состоянию на 1 января этого года госдолг региона составлял 108 млрд 104 млн 240 тыс. руб. Таким образом, за три месяца этот показатель снизился на 0,03%.