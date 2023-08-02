Госдолг Свердловской области вырос до 111,7 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 09.10.2023. На 1 октября 2023 года государственный долг Свердловской области составил 111 млрд 727 ...02.08.2023 Госдолг Свердловской области вырос до 108,9 млрд рублей
На 1 июля 2023 года государственный долг Свердловской области составил 108 млрд 943 млн 799 тыс. руб., говорится в ...02.08.2023 Госдолг Свердловской области вырос до 108,9 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 02.08.2023. На 1 июля 2023 года государственный долг Свердловской области составил 108 млрд 943 млн ...13.04.2022 Госдолг Свердловской области вырос до 99,7 млрд рублей
На 1 апреля 2022 года государственный долг Свердловской области составил 99 млрд 767 млн 752 тыс. руб., говорится в ...13.04.2022 Госдолг Свердловской области вырос до 99,7 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 13.04.2022. На 1 апреля 2022 года государственный долг Свердловской области составил 99 млрд 767 ...