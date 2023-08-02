Госдолг Свердловской области вырос до 111,7 млрд рублей

На 1 октября 2023 года государственный долг Свердловской области составил 111 млрд 727 млн 586 тыс. руб., говорится в материалах на сайте регионального министерства финансов.



Из этого объема 62 млрд 545 млн руб. — бюджетные кредиты, 49 млрд 182 млн руб. — ценные бумаги.



Отметим, что по состоянию на 1 июля этого года госдолг региона составлял 108 млрд 943 млн 799 тыс. руб. Таким образом, за три месяца этот показатель вырос на 2,6%.