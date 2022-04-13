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Сегодня, 12:02

Госдолг Свердловской области вырос до 108,9 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 02.08.2023. На 1 июля 2023 года государственный долг Свердловской области составил 108 млрд 943 млн 799 тыс. руб., говорится в материалах на сайте регионального минфина.

Из этого объема 59 млрд 761 млн руб. — бюджетные кредиты, 49 млрд 182 млн руб. — ценные бумаги.

Отметим, что по состоянию на 1 апреля этого года госдолг региона составлял 106 млрд 943 млн 955 тыс. руб. Таким образом, за три месяца этот показатель вырос на 2%.
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