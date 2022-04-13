Госдолг Свердловской области вырос до 108,9 млрд рублей

На 1 апреля 2022 года государственный долг Свердловской области составил 99 млрд 767 млн 752 тыс. руб., говорится в ...13.04.2022 Госдолг Свердловской области вырос до 99,7 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 13.04.2022. На 1 апреля 2022 года государственный долг Свердловской области составил 99 млрд 767 ...12.07.2021 Госдолг Свердловской области за два месяца сократился на 2 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 12.07.2021. На 1 июля 2021 года государственный долг Среднего Урала составил 109 млрд 092 млн 743,7 ...22.04.2021 Госдолг Свердловской области снизился до 113 млрд рублей
На 1 апреля государственный долг Среднего Урала составил 113 млрд 097 млн 792 тыс. руб., говорится в материалах на ...22.04.2021 Госдолг Свердловской области снизился до 113 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 22.04.2021. На 1 апреля государственный долг Среднего Урала составил 113 млрд 097 млн 792 тыс. ...