Благотворительный фонд «Синара» представил свой новый сайт

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2022. Благотворительный фонд «Синара» открыл прием заявок на конкурс «Лига управленцев». ...12.03.2020 Новый сервис СКБ-банка позволит в пять раз снизить комиссии за переводы в благотворительный фонд «Синара»
УрБК, Екатеринбург, 12.03.2020. Новый сервис СКБ-банка позволит в пять раз снизить комиссии за переводы в ...27.06.2013 Практики управления благотворительностью ТМК признаны лучшими в УрФО
УрБК, Екатеринбург, 27.06.2013. Трубная Металлургическая Компания (ТМК) награждена дипломом Третьей ежегодной ...18.02.2013 Фонд Михаила Прохорова начал прием заявок на Урале
УрБК, Екатеринбург, 18.02.2013. «Благотворительный фонд культурных инициатив» (Фонд Михаила Прохорова) начал свою ...20.06.2012 Группа Синара признана лучшей компанией в области корпоративной благотворительности в Уральском регионе
УрБК, Екатеринбург, 20.06.2012. Группа Синара признана лучшей компанией в области корпоративной благотворительности в ...