Благотворительный фонд «Синара» представил свой новый сайт

Новый сервис СКБ-банка позволит в пять раз снизить комиссии за переводы в благотворительный фонд «Синара»

УрБК, Екатеринбург, 12.03.2020. Новый сервис СКБ-банка позволит в пять раз снизить комиссии за переводы в ...