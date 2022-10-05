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Вчера, 17:23

Благотворительный фонд «Синара» представил свой новый сайт

УрБК, Екатеринбург, 06.05.2024. Единый оператор благотворительной деятельности крупнейших российских компаний, благотворительный фонд «Синара» (БФ «Синара»), обновил свой официальный портал, сообщает пресс-служба фонда.

Благотворительный фонд «Синара» представил свой новый сайт
Фото предоставлено пресс-службой БФ «Синара»

В новой структуре портала проекты фонда распределены по следующим направлениям: поддержка детства, здоровья, культуры, искусства, талантливой молодежи и профориентация, а также благоустройство и комфортная среда, волонтерство, грантовые конкурсы и так далее.

«Вслед за сменой фирменного стиля, Благотворительный фонд «Синара» рад представить обновленный сайт — он дает развернутую информацию об актуальных проектах. Изменена логика и структура контента. Теперь все программы выстроены в логические цепочки», — прокомментировала президент БФ «Синара» Наталья Левицкая, уточнив, что сайт стал более адаптивным к различным видам устройств.

Благотворительный фонд «Синара» реализует на территории Свердловской, Волгоградский, Калужской, Оренбургской, Ростовской и Челябинской областей социально значимые долгосрочные программы в сфере здравоохранения, образования, культуры и спорта, а также занимается благотворительностью.
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