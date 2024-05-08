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В Полевском фонд «Синара» провел финал V юбилейного сезона конкурса для перспективных менеджеров «Лига управленцев»

УрБК, Екатеринбург, 23.05.2024. В Полевском состоялся финал V юбилейного сезона конкурса для перспективных менеджеров «Лига управленцев», который проводит благотворительный фонд «Синара» (БФ «Синара») при поддержке Дирекции региональных проектов Трубной Металлургической Компании (ТМК), Корпоративного университета ТМК2U, Северского трубного завода (СТЗ) и администрации Полевского городского округа (ПГО), сообщает пресс-служба фонда.

На участие в конкурсе сезона 2023-24 заявилось 16 человек. В финал по итогам трех этапов коммуникационной сессии, образовательного онлайн-трека и работы в проектных командах вышли девять жителей Полевского.

Экспертная комиссия, в которую вошли глава Полевского Константин Поспелов, управляющий директор СТЗ Дмитрий Марков, председатель думы Полевского Дмитрий Коробейников, президент благотворительного фонда «Синара» Наталья Левицкая, директор по управлению персоналом СТЗ член правления БФ «Синара» Елена Пентегова и куратор проекта «Лига управленцев» Артем Ланцев, присудила наивысшие оценки трем социальным инициативам и вручила гранты от БФ «Синара» в размере 200 тыс. руб.

Так, в номинации «Поддержка уникальности территории» победу одержала руководитель некоммерческой организации «Краеведы в кедах» Елена Медведева с проектом «Школа классных экскурсоводов». Инициатива предполагает помощь классным руководителям в освоении знаний о родном крае и передаче их детям путем уникального путеводителя и экскурсий.

В категории «Поддержка человеческого потенциала» лучшим стал проект «Сувениры для гостей — россыпь творчества детей» от педагога-организатора Центра развития творчества им. Н. Е. Бобровой Марьи Полищук. Новое оборудование, приобретенное на грант от БФ «Синара», поможет школьникам овладеть навыками по созданию эксклюзивной сувенирной продукции из камня и керамики.

Татьяна Кормильцева и Алена Крикливая из общественного фонда помощи бездомным животным «Добрые руки» стали победителями в направлении «Комфортная среда».

Президент БФ «Синара» Наталья Левицкая отметила высокий уровень подготовки проектов, представленных в финале «Лиги управленцев».

«Все идеи были очень правильные, поэтому ряд проектов фонд возьмет на совместную проработку с участниками в дальнейшем», — подчеркнула Наталья Левицкая.

Она также напомнила, что проект «Лига управленцев» стартовал в 2019 году с целью формирования у активных горожан стратегического видения будущего промышленных городов. Сегодня он реализуется в Каменске-Уральском, Полевском, Первоуральске, Волжском, Орске, Челябинске, Таганроге и Людинове.
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