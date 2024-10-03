В конкурсе «Лучший наставник ТМК» победили сотрудники ПНТЗ
УрБК, Екатеринбург, 26.12.2024. Сотрудники Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ), который входит в состав Трубной металлургической компании (ТМК), завоевали первое и второе места на конкурсе «Лучший наставник ТМК», проведенном Корпоративным университетом ТМК2U, сообщает пресс-служба первоуральского предприятия. Фото предоставлено отделом по связям с общественностью ПНТЗ
В соревнованиях, которые прошли впервые, приняли участие 16 сотрудников компании из разных регионов России.
Победу одержал инспектор на входном контроле материалов ПНТЗ Александр Копорушкин. Второе место занял бригадир по перемещению сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства ПНТЗ Данил Воробьев. В 2024 году они помогли адаптироваться на производстве семи сотрудникам.
Конкурсанты прошли тестирование на базе HR-платформы SOTA2U на знание правил адаптации сотрудников, требований охраны труда, кодекса этики, ценностей ТМК, а также принципов обучения и инструментов адаптации. В рамках практического кейса участники продемонстрировали навыки эффективного вовлечения «новичков» в рабочие процессы: разрабатывали для них инструкцию, разбирали возникшую конфликтную ситуацию, контролировали процесс приемки и сдачи смены. В роли адаптантов выступили студенты колледжа-партнера ТМК.
«На ПНТЗ хорошо выстроена система наставничества, которая успешно функционирует на протяжении многих лет. Все претенденты на эту роль проходят обучение по программе «Эффективное наставничество» в ТМК2U. Сейчас на предприятии числится почти 2 тыс. наставников — они помогают новым сотрудникам комфортно влиться в заводскую жизнь. Это позволяет ПНТЗ минимизировать текучесть кадров и сформировать надежный коллектив профессионалов», — отметила директор по управлению персоналом ПНТЗ Наталья Бабилурова.
В 2019 году ПНТЗ стал победителем Всероссийского конкурса лучших практик наставничества на производстве. С 2023 года на предприятиях ТМК выбирают лучших наставников в каждом структурном подразделении в рамках конкурса «Признание». Победителей определяют по оценкам адаптантов. В предыдущем году награды удостоились 76 сотрудников ПНТЗ, которые были поощрены денежными премиями.