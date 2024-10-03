В конкурсе «Лучший наставник ТМК» победили сотрудники ПНТЗ

Фото предоставлено отделом по связям с общественностью ПНТЗ

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2024. Сотрудники Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ), который входит в состав Трубной металлургической компании (ТМК), завоевали первое и второе места на конкурсе «Лучший наставник ТМК», проведенном Корпоративным университетом ТМК2U, сообщает пресс-служба первоуральского предприятия.В соревнованиях, которые прошли впервые, приняли участие 16 сотрудников компании из разных регионов России.Победу одержал инспектор на входном контроле материалов ПНТЗ Александр Копорушкин. Второе место занял бригадир по перемещению сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства ПНТЗ Данил Воробьев. В 2024 году они помогли адаптироваться на производстве семи сотрудникам.Конкурсанты прошли тестирование на базе HR-платформы SOTA2U на знание правил адаптации сотрудников, требований охраны труда, кодекса этики, ценностей ТМК, а также принципов обучения и инструментов адаптации. В рамках практического кейса участники продемонстрировали навыки эффективного вовлечения «новичков» в рабочие процессы: разрабатывали для них инструкцию, разбирали возникшую конфликтную ситуацию, контролировали процесс приемки и сдачи смены. В роли адаптантов выступили студенты колледжа-партнера ТМК.«На ПНТЗ хорошо выстроена система наставничества, которая успешно функционирует на протяжении многих лет. Все претенденты на эту роль проходят обучение по программе «Эффективное наставничество» в ТМК2U. Сейчас на предприятии числится почти 2 тыс. наставников — они помогают новым сотрудникам комфортно влиться в заводскую жизнь. Это позволяет ПНТЗ минимизировать текучесть кадров и сформировать надежный коллектив профессионалов», — отметила директор по управлению персоналом ПНТЗ Наталья Бабилурова.В 2019 году ПНТЗ стал победителем Всероссийского конкурса лучших практик наставничества на производстве. С 2023 года на предприятиях ТМК выбирают лучших наставников в каждом структурном подразделении в рамках конкурса «Признание». Победителей определяют по оценкам адаптантов. В предыдущем году награды удостоились 76 сотрудников ПНТЗ, которые были поощрены денежными премиями.