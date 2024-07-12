ПНТЗ завоевал награды юбилейного корпоративного форума «Горизонты»

УрБК, Екатеринбург. 03.10.2024. Сотрудники Первоуральского новотрубного завода, входящего в Трубную Металлургическую Компанию, заняли пять призовых мест на Молодежной научно-практической конференции, которая прошла в рамках 20-го корпоративного форума «Горизонты», организованного Корпоративным университетом ТМК2U.Как сообщает пресс-служба предприятия, первое место в треке «Трубопрокатное производство» занял проект ведущего инженера-технолога ПНТЗ Дмитрия Аргунова по снижению затрат на изготовление трубопрокатного инструмента за счет использования непрерывнолитой заготовки собственного производства.«Серебро» новотрубники завоевали в треках «Бережливое производство» и «Финансовый менеджмент» с проектами «Цифровизация процесса решения проблем на предприятии» и «Увеличение производительности линии по производству баллонов» соответственно. Третье место жюри присудило новотрубникам в треках «Автоматизация производства» и «Охрана труда и промышленная безопасность».Кроме того, ПНТЗ одержал победу в конкурсе «КорпМиссия: Человек и Общество» за лучшую системную работу в социальной сфере в рамках повестки устойчивого развития компании. Новотрубники также стали лидерами в командном зачете шахматного турнира и посвятили эту победу 90-летнему юбилею Первоуральского новотрубного завода.Заводская команда КВН «Анатомия металла» взяла «Большой кубок» на корпоративном фестивале, став лучшей среди десяти команд. Также ПНТЗ получил два диплома конкурса корпоративных СМИ имени Сергея Папина, который проводится для выявления лучших практик, масштабирования их на предприятиях ТМК и повышения качества корпоративных газет и телевидения.«Участие в корпоративном форуме позволяет первоуральским металлургам ощутить личный вклад, который каждый из них вносит в развитие не только своего предприятия, но и огромной компании. Благодаря мероприятию сотрудники и руководители могут оценить «узкие места» в бизнес-процессах ПНТЗ, которые можно эффективно устранить при помощи заявленных на конференции решений, или предвосхитить эти вызовы, взяв на вооружение лучшие практики коллег с других заводов», — отметил управляющий директор ПНТЗ Владимир Топоров.ПНТЗ принимает участие в корпоративном форуме «Горизонты», направленном на выявление и поддержку активных и перспективных сотрудников ТМК, в четвертый раз. Помимо Молодежной научно-практической конференции, сотрудники предприятия посетили встречи с топ-менеджерами, послушали выступления известных деятелей образования, культуры и спорта, поучаствовали в тренингах и развивающих мастер-классах.