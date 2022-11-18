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Вчера, 15:41

ПНТЗ стал одним из лучших предприятий на корпоративном форуме «Горизонты»

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2023. Сотрудники Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ, входит в Трубную Металлургическую Компанию) завоевали одиннадцать призовых мест на Молодежной научно-практической конференции (МНПК) и спортивных соревнованиях XIX-го корпоративного форума «Горизонты». Организатором мероприятия выступил Корпоративный университет ТМК2U.

Как сообщает пресс-служба предприятия, организация получила награды высшего уровня в треках «Сталеплавильное производство», «Финансовый менеджмент» и «Снабжение и логистика», серебро — в «Энергетическом треке», бронзу — в «Механическом треке», а также треках «Трубопрокатное производство» и «Автоматизация производства». Еще два проекта сотрудников ПНТЗ в треках «Охрана труда и промышленная безопасность» и «Управление промышленной экологией» не попали в число призеров, но были отдельно отмечены жюри за новаторство и глубокую научную проработку темы.

По словам специалистов, проект сотрудника Первоуральского завода Алексея Горбунова по снижению себестоимости горячекатаных труб вошел в тройку лидеров на конкурсе «Парк идей». Мастер по отделке и сдаче труб с длительным циклом обработки трубопрокатного цеха № 5 ПНТЗ Ильдар Садреев занял третье место в конкурсе среди молодых мастеров производства «Мастерская лидерства ТМК», где оценивались управленческие компетенции и системное мышление. Также в рамках форума наградили победителя конкурса «Лучший молодой рационализатор» — начальника участка подготовки инструмента трубопрокатного цеха № 1 ПНТЗ Владимира Машарова. Кроме этого, сотрудники завода завоевали серебряную медаль в турнире по шахматам в командном зачете.

«Представленные сотрудниками ПНТЗ проекты направлены на улучшение и совершенствование действующих на предприятии процессов. Высокая оценка комиссии — показатель того, что проекты имеют практическую ценность, а их реализация возможна не только на ПНТЗ, но и на других предприятиях компании. Благодаря тому, что ТМК поощряет стремление металлургов реализовывать свой потенциал, проекты становятся более проработанными, а количество победителей и призеров у команды завода растет из года в год», — отметил управляющий директор ПНТЗ Владимир Топоров.

Отметим, что ПНТЗ принимает участие в корпоративном форуме «Горизонты» с 2021 года. За три года сотрудниками завоевано 25 медалей в МНПК, золото — в турнире по футболу среди руководителей предприятий, а также дважды получено серебро в шахматном турнире.
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