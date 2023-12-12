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На Всероссийских соревнованиях по оказанию первой помощи пострадавшим команда ПНТЗ получила серебро

УрБК, Екатеринбург, 04.06.2024. Команда Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ, входит в Трубную Металлургическую Компанию) заняла второе место на Всероссийских соревнованиях «Кубок главного внештатного специалиста Минздрава по первой помощи в Северо-Западном Федеральном округе «Первое звено — 2024». Члены команды ПНТЗ, окончившие на предприятии курс «добровольцев-спасателей», продемонстрировали свои навыки на 11 этапах соревнований, сообщает пресс-служба предприятия.

На Всероссийских соревнованиях по оказанию первой помощи пострадавшим команда ПНТЗ получила серебро
Фото предоставлено пресс-службой ПНТЗ

Конкурс прошел в рамках мероприятия «Большой тренировочный день» в Ленинградской области, в нем приняли участие профильные корпоративные команды, работники производственных предприятий и организации по оказанию первой помощи.

В качестве экспертов конкурса выступали действующие сотрудники российского министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС РФ).

Управляющий директор ПНТЗ Владимир Топоров сообщил, что предприятие развивает уже существующие и внедряет новые инструменты обеспечения безопасности и здоровья сотрудников.

«В движении «Доброволец-спасатель» состоит порядка 600 новотрубников. Мы продолжим совершенствовать систему управления охраной труда и промышленной безопасности, чтобы достичь нулевого травматизма на производстве», — сказал В. Топоров.

Он также отметил, что ПНТЗ принимает участие в соревнованиях в рамках «Большого тренировочного дня», организованных Санкт-Петербургским учебным центром медицины чрезвычайных ситуаций и безопасности жизнедеятельности, третий год подряд и каждый раз завоевывает призовые места, а в 2023 году команды предприятия получили на соревнованиях золото и бронзу, отдельных участников отметили за отличное умение оказывать психологическую поддержку пострадавшим, а руководителю одной из команд вручили сертификат лучшего капитана.
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