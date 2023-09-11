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Сотрудники ПНТЗ заняли второе место на всероссийских соревнованиях по оказанию первой помощи

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2023. Сотрудники Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ, входит в Трубную Металлургическую Компанию) заняли второе место на четвертых Всероссийских соревнованиях по спасению и оказанию первой помощи. Об этом рассказали в пресс-службе предприятия.

Сотрудники ПНТЗ заняли второе место на всероссийских соревнованиях по оказанию первой помощи
Фото предоставлено пресс-службой ПНТЗ

Мероприятие прошло в Москве в рамках 27-й международной выставки и форума «Безопасность и охрана труда — 2023» (БИОТ-2023). В нем приняли участие 13 команд, представлявших крупные российские предприятия.

В ходе соревнований командам необходимо было за пять минут продемонстрировать приемы первой помощи в ходе смоделированных чрезвычайных ситуаций, при которых статисты имитировали получение различных повреждений в результате выполнения работ на предприятии.

В состав команды ПНТЗ вошли электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования цеха технического обслуживания и ремонта Александр Татаринов и Игорь Мисоченко, машинист крана электросталеплавильного цеха «Железный Озон 32» Анна Палина и травильщик трубоволочильного цеха 14 Артем Кривоносов.

«Результаты всероссийских соревнований уже не первый раз показывают, что они обладают и теоретическими знаниями, и практическими навыками для того, чтобы при необходимости в первые минуты возможного происшествия прийти на помощь пострадавшим и оказать критически важную помощь», — отметил управляющий директор ПНТЗ Владимир Топоров.
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