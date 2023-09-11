Сотрудники ПНТЗ заняли второе место на всероссийских соревнованиях по оказанию первой помощи

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2023. Сотрудники Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ, входит в Трубную Металлургическую ...16.08.2023 ПНТЗ оказал финансовую помощь 21 образовательному учреждению Первоуральска
УрБК, Екатеринбург, 16.08.2023. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, входит в Трубную металлургическую компанию) ...28.04.2023 Команды добровольцев-спасателей ПНТЗ взяли две медали на всероссийских соревнованиях
УрБК, Екатеринбург, 28.04.2023. Команды Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ, входит в Трубную Металлургическую ...18.10.2022 Эковолонтеры ПНТЗ взяли серебро на «Осеннем кубке чистоты России»
УрБК, Екатеринбург, 18.10.2022. Представители Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ, входит в Трубную ...07.06.2022 Команда ПНТЗ завоевала кубок «Первое звено» на Всероссийских соревнованиях по оказанию первой помощи
УрБК, Екатеринбург, 07.06.2022. Команда Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ), входящего в Трубную ...