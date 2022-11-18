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Команды добровольцев-спасателей ПНТЗ взяли две медали на всероссийских соревнованиях

УрБК, Екатеринбург, 28.04.2023. Команды Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ, входит в Трубную Металлургическую Компанию) взяли первое и третье места на соревнованиях «Кубок главного внештатного специалиста Минздрава России по первой помощи в Северо-Западном Федеральном округе «Первое звено 2023». Представителей предприятия отдельно отметили за навыки оказания психологической поддержки, а лидер одной из команд получил сертификат лучшего капитана, сообщает пресс-служба завода.

Команды добровольцев-спасателей ПНТЗ взяли две медали на всероссийских соревнованиях
Фото предоставлено пресс-службой АО «ПНТЗ»

Соревнования проходили в Санкт-Петербурге и включали в себя семь этапов. В их числе — оказание помощи при падении с высоты, ударе электрическим током, сходе железнодорожного состава и взрыве. Задания выполнялись на манекенах-фантомах и статистах, которых специально подготовили и загримировали в рамках сценария конкурсов. Участники мероприятия продемонстрировали навыки спасения людей, получивших черепно-мозговую травму, кровотечение, перелом, контузию, потерявших сознание и дыхание, а также показали высокий уровень морально-психологической подготовки и стрессоустойчивости.

«Очередные победы сотрудников ПНТЗ доказывают, что предприятие ведет правильную работу в направлении повышения уровня безопасности и охраны труда на производстве. Участники команд — активисты движения «Доброволец-спасатель», которое действует на предприятии с 2019 года и помогает металлургам получать и отрабатывать навыки спасательной работы, быстрого и правильного реагирования в случае нештатных ситуаций и минимизации их последствий. Важно не останавливаться на достигнутых результатах и продолжать активно развивать культуру безопасного поведения и нетерпимости к нарушениям правил», — сказал управляющий директор ПНТЗ Владимир Топоров.

Организаторами соревнований выступили Санкт-Петербургский учебный центр медицины чрезвычайных ситуаций и безопасности жизнедеятельности, поисково-спасательный отряд «Отклик», Российское общество первой помощи, члены волонтерского и добровольческого движения Санкт-Петербурга. В 2022 году, дебютировав в состязаниях, команда ПНТЗ стала серебряным призером конкурса и завоевала Кубок главного внештатного специалиста Минздрава России по скорой медицинской помощи «Первое звено».

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