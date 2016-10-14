Итало-российская торговая палата остановила рублевые расчеты

В Крым прибыла иностранная делегация из итальянских депутатов. Об этом сообщил РИА Новости сопредседатель «Деловой ...03.04.2014 Одну треть виз, выдаваемых в Италии, получают россияне
УрБК, Екатеринбург, 03.04.2014. Одну треть всех виз, которые выдают итальянские консульства, получают российские ...24.09.2012 В России появится комитет по СМИ
Уже в пятницу, 28 сентября, может быть создан комитет по СМИ. Об этом сообщил спикер нижней палаты Сергей Нарышкин, ...14.11.2011 На пост премьер-министра Италии назначен экономист и экс-еврокомиссар
Как сообщает «Интерфакс», известный экономист и бывший еврокомиссар Марио Монти официально назначен на пост ...03.12.2009 «Коммерсантъ» и Игорь Лесовских: «Российский бизнесмен скрылся от экстрадиции»
В Италии не могут найти главу финансовой пирамиды Силовики опасаются, что основатель финансовой пирамиды Алексей ...