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Вчера, 13:04

Итало-российская торговая палата остановила рублевые расчеты

УрБК, Москва, 03.05.2024. Итало-российская торговая палата (ИРТП) закрыла для российских компаний возможность покупать итальянские товары за рубли. Об этом РИА «Новости» заявил глава ИРТП Фердинандо Пелаццо.

«Мы начали проводить сделки, все было нормально, условия приемлемы. Но потом Комитет финансовой безопасности Италии, который объединяет несколько министерств, нам сообщил, что не рекомендует эту схему», — цитирует Ф. Пелаццо информагентство.

Причиной решения комитета стали опасения, что с помощью инструмента ИРТП Россия сможет обходить наложенные на страну санкции. В палате заявили, что площадка торгует только неподсанкционными товарами и жестко это контролирует.

В ИРТП входят около 250 компаний, большинство которых итальянские. Созданная палатой система позволяла российским покупателям платить палате в рублях за итальянские товары, а сама ИРТП могла затем переводить эти деньги в Италию со своего счета в третьей стране. Сама площадка подконтрольна как правительству Италии, так и кабмину РФ.
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