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«Атомстройкомплекс» провел XVI корпоративный фестиваль детских талантов «Город мастеров»

УрБК, Екатеринбург, 03.05.2024. В Екатеринбурге прошел XVI корпоративный фестиваль детских талантов «Город мастеров». Инициатором и организатором мероприятия выступает компания «Атомстройкомплекс».

Отчетный гала-концерт фестиваля состоялся на большой сцене Театра юного зрителя. В этом году выступили 160 юных участников, в холле театра в это время проходила выставка творческих работ, сообщает пресс-служба застройщика.

Участие в фестивале принимают дети строителей. В этом году он посвящен Году семьи и профессиональной преемственности.

«Мы поддерживаем идею преемственности и создаем условия на предприятии для того, чтобы сотрудники могли знакомить своих детей со строительной профессией. Чем раньше родители начинают рассказывать про город, посвящать в секреты своего мастерства, тем быстрее дети задумаются о своем будущем», — уверен глава компании «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев.

В рамках фестиваля ребята посетили с экскурсией главный офис компании, познакомились с многообразием профессий в строительной отрасли, снимали ролики для корпоративного телевидения о выдающихся проектах компании.

Представители застройщика отмечают, что поддерживают молодое поколение в стремлении изучать строительные профессии: компания принимает на практику студентов профильных вузов и техникумов, а также трудоустраивает студентов на неполный рабочий день, позволяя совмещать работу и обучение. Любой желающий может пройти целевое обучение строительным профессиям в рамках федерального проекта «Профессионалитет» и гарантированно устроиться на предприятия «Атомстройкомплекса».
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