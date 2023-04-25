«Атомстройкомплекс» провел XVI корпоративный фестиваль детских талантов «Город мастеров»

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2023. На сцене Театра юного зрителя в Екатеринбурге состоялся отчетный концерт фестиваля ...26.04.2022 «Атомстройкомплекс» провел XIV корпоративный фестиваль детских талантов «Город мастеров»
УрБК, Екатеринбург, 26.04.2022. В Екатеринбурге прошел XIV корпоративный фестиваль детских талантов «Город мастеров». ...05.04.2022 «Атомстройкомплекс» проведет в Екатеринбурге традиционный корпоративный фестиваль детских талантов «Город мастеров»
УрБК, Екатеринбург, 05.04.2022. В Екатеринбурге в четырнадцатый раз пройдет корпоративный фестиваль детских талантов ...07.06.2021 Компания «Атомстройкомплекс» организовала фестиваль детского творчества «Город мастеров»
УрБК, Екатеринбург, 07.06.2021. Компания «Атомстройкомплекс» организовала в Екатеринбурге фестиваль детского творчества ...12.05.2021 «Атомстройкомплекс» организует в Екатеринбурге 13-й фестиваль детского творчества «Город мастеров»
УрБК, Екатеринбург, 12.05.2021. «Атомстройкомплекс» в июне организует в Екатеринбурге 13-й фестиваль детского ...