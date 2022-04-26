УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 16:06

В Екатеринбурге в 15 раз прошел фестиваль «Город мастеров» для детей сотрудников компании «Атомстройкомплекс»

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2023. На сцене Театра юного зрителя в Екатеринбурге состоялся отчетный концерт фестиваля детского творчества «Город мастеров». Мероприятие прошло в пятнадцатый раз, и в этом году в нем приняли участие 150 детей сотрудников компании «Атомстройкомплекс», сообщает пресс-служба застройщика.

Фестиваль является важной частью корпоративной культуры компании «Атомстройкомплекс». Благодаря ему дети видят масштаб и значимость строительной профессии. Площадка для проведения гала-концерта была выбрана не случайно: капитальный ремонт Театра юного зрителя выполнила компания «Атомстройкомлекс», в масштабной реконструкции знакового объекта были задействованы практически все службы застройщика.

В Екатеринбурге в 15 раз прошел фестиваль «Город мастеров» для детей сотрудников компании «Атомстройкомплекс»
Фото предоставлено пресс-службой «Атомстройкомплекса»

Помимо корпоративного фестиваля детских талантов, застройщик также проводит и другие мероприятия для детей. Так, ребята вместе с родителями посещают экскурсии по достопримечательностям Урала, участвуют в профориентационных и образовательных проектах.

«Атомстройкомплекс» — компания, которая поддерживает и транслирует семейные ценности, преемственность опыта поколений, сохранение традиций. Мы показываем ребятам, что строительные профессии — уважаемые и престижные. Чтобы дети видели в строительстве возможности для творческой и профессиональной реализации, получали качественное образование и работали на благо родного города», — рассказала директор по персоналу компании «Атомстройкомплекс» Галина Хабарова.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
26.04.2022 «Атомстройкомплекс» провел XIV корпоративный фестиваль детских талантов «Город мастеров»

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2022. В Екатеринбурге прошел XIV корпоративный фестиваль детских талантов «Город мастеров». ...

05.04.2022 «Атомстройкомплекс» проведет в Екатеринбурге традиционный корпоративный фестиваль детских талантов «Город мастеров»

УрБК, Екатеринбург, 05.04.2022. В Екатеринбурге в четырнадцатый раз пройдет корпоративный фестиваль детских талантов ...

07.06.2021 Компания «Атомстройкомплекс» организовала фестиваль детского творчества «Город мастеров»

УрБК, Екатеринбург, 07.06.2021. Компания «Атомстройкомплекс» организовала в Екатеринбурге фестиваль детского творчества ...

12.05.2021 «Атомстройкомплекс» организует в Екатеринбурге 13-й фестиваль детского творчества «Город мастеров»

УрБК, Екатеринбург, 12.05.2021. «Атомстройкомплекс» в июне организует в Екатеринбурге 13-й фестиваль детского ...

07.02.2013 Капитальным ремонтом ТЮЗа займется ЗАО «Атомстройкомплекс»

УрБК, Екатеринбург, 07.02.2013. Капитальным ремонтом главного корпуса Екатеринбургского театра юного зрителя займется ...

Популярные новости
07.04.2023В ТЦ «Европа» в Екатеринбурге откроется фотовыставка Every woman is a queen. Vol.131.03.2023Депутаты гордумы Екатеринбурга обсудили перспективы строительства образовательных учреждений в Академическом районе07.04.2023Книга «Занимательная история предпринимательства на Урале» была представлена в креативном кластере «Домна»07.04.2023Ведущий застройщик Академического района Екатеринбурга организовал экскурсию для школьников в Музей энергетики Урала31.03.2023Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала начали обновлять изоляцию на пяти ключевых центрах питания в Челябинской области
Архив новостей
Апрель 2023 (577)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Ноябрь 2022 (711)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18