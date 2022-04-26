В Екатеринбурге в 15 раз прошел фестиваль «Город мастеров» для детей сотрудников компании «Атомстройкомплекс»

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2023. На сцене Театра юного зрителя в Екатеринбурге состоялся отчетный концерт фестиваля детского творчества «Город мастеров». Мероприятие прошло в пятнадцатый раз, и в этом году в нем приняли участие 150 детей сотрудников компании «Атомстройкомплекс», сообщает пресс-служба застройщика.
Фестиваль является важной частью корпоративной культуры компании «Атомстройкомплекс». Благодаря ему дети видят масштаб и значимость строительной профессии. Площадка для проведения гала-концерта была выбрана не случайно: капитальный ремонт Театра юного зрителя выполнила компания «Атомстройкомлекс», в масштабной реконструкции знакового объекта были задействованы практически все службы застройщика.
Фото предоставлено пресс-службой «Атомстройкомплекса»
Помимо корпоративного фестиваля детских талантов, застройщик также проводит и другие мероприятия для детей. Так, ребята вместе с родителями посещают экскурсии по достопримечательностям Урала, участвуют в профориентационных и образовательных проектах.
«Атомстройкомплекс» — компания, которая поддерживает и транслирует семейные ценности, преемственность опыта поколений, сохранение традиций. Мы показываем ребятам, что строительные профессии — уважаемые и престижные. Чтобы дети видели в строительстве возможности для творческой и профессиональной реализации, получали качественное образование и работали на благо родного города», — рассказала директор по персоналу компании «Атомстройкомплекс» Галина Хабарова.
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