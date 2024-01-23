Более 70% жителей Свердловской области не боятся увольнения

УрБК, Екатеринбург, 03.05.2024. В I квартале 2024 года 71% жителей Свердловской области не боялись увольнения. О наличии такого риска сообщил 21% респондентов, а 8% затруднились с ответом. Об этом говорится в исследовании hh.ru.



При этом наиболее устойчиво себя чувствуют сотрудники из отраслей «Туризм, гостиницы, рестораны» (82%), «Автомобильный бизнес» (78%), «Розничная торговля» (77%). Нестабильность на рабочем месте сильнее прочих ощущают те, кто занимается продажами, и топ-менеджмент (по 22%), а также административный персонал (20%) и маркетологи (19%).



Кроме того, в I квартале 2024 года 63% опрошенных свердловчан позитивно оценили свои шансы на трудоустройство в ближайшие три месяца (в IV квартале 2023 года — 61%). Доля тех, кто посчитал, что найти работу в этот период будет, наоборот, нелегко, составила 33% (в IV прошлого года — 32%), 5% затруднились ответить.