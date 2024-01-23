УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 10:22

Более 70% жителей Свердловской области не боятся увольнения

УрБК, Екатеринбург, 03.05.2024. В I квартале 2024 года 71% жителей Свердловской области не боялись увольнения. О наличии такого риска сообщил 21% респондентов, а 8% затруднились с ответом. Об этом говорится в исследовании hh.ru.

При этом наиболее устойчиво себя чувствуют сотрудники из отраслей «Туризм, гостиницы, рестораны» (82%), «Автомобильный бизнес» (78%), «Розничная торговля» (77%). Нестабильность на рабочем месте сильнее прочих ощущают те, кто занимается продажами, и топ-менеджмент (по 22%), а также административный персонал (20%) и маркетологи (19%).

Кроме того, в I квартале 2024 года 63% опрошенных свердловчан позитивно оценили свои шансы на трудоустройство в ближайшие три месяца (в IV квартале 2023 года — 61%). Доля тех, кто посчитал, что найти работу в этот период будет, наоборот, нелегко, составила 33% (в IV прошлого года — 32%), 5% затруднились ответить.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
23.01.2024 70% опрошенных свердловчан не боятся потерять работу

70% опрошенных жителей Свердловской области в настоящее время не боятся потерять работу. Об этом свидетельствуют ...

23.01.2024 70% опрошенных свердловчан не боятся потерять работу

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2024. 70% опрошенных жителей Свердловской области в настоящее время не боятся потерять ...

10.06.2022 В Свердловской области 23% сотрудников опасаются потерять работу

УрБК, Екатеринбург, 10.06.2022. Аналитики крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru ...

20.09.2021 16% работающих жителей Свердловской области опасаются увольнения

В Свердловской области 16% работающих жителей опасаются увольнения, говорится в исследовании портала hh.ru. 75% ...

20.09.2021 16% работающих жителей Свердловской области опасаются увольнения

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2021. В Свердловской области 16% работающих жителей опасаются увольнения, говорится в ...

Популярные новости
26.04.2024На юго-западе Екатеринбурга на площади 471,5 га построят новый микрорайон08.04.2024Валерий Ананьев: В 2024 году мы продолжим развивать новые проекты и увеличивать земельный банк05.04.2024Антон Переславцев: Мы несем перед собственниками ответственность за их дома09.04.2024Антон Переславцев: Мы несем перед собственниками ответственность за их дома10.04.2024Миры Дюрера
Архив новостей
Май 2024 (43)
Апрель 2024 (699)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (665)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (653)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18