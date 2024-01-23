Более 70% жителей Свердловской области не боятся увольнения

70% опрошенных жителей Свердловской области в настоящее время не боятся потерять работу. Об этом свидетельствуют ...23.01.2024 70% опрошенных свердловчан не боятся потерять работу
УрБК, Екатеринбург, 23.01.2024. 70% опрошенных жителей Свердловской области в настоящее время не боятся потерять ...10.06.2022 В Свердловской области 23% сотрудников опасаются потерять работу
УрБК, Екатеринбург, 10.06.2022. Аналитики крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru ...20.09.2021 16% работающих жителей Свердловской области опасаются увольнения
В Свердловской области 16% работающих жителей опасаются увольнения, говорится в исследовании портала hh.ru. 75% ...20.09.2021 16% работающих жителей Свердловской области опасаются увольнения
УрБК, Екатеринбург, 20.09.2021. В Свердловской области 16% работающих жителей опасаются увольнения, говорится в ...