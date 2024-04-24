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На Средний Урал пришли снег и туман

УрБК, Екатеринбург, 03.05.2024. В Екатеринбурге и на севере региона идет снег и наблюдается туман. Автомобилистам следует быть аккуратнее в непогоду, предупреждает пресс-служба Управления ГИБДД Свердловской области.

«На севере области и в столице Урала наблюдается снегопад, туман. В близлежащих территориях — мелкий снег. Соблюдайте правила безопасности во время движения, держите дистанцию и скорость, внимательно проезжайте пешеходные переходы. Помните, что, проезжая часть может быть скользкой!» — указано в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее УрБК писал о том, что до конца текущей недели синоптики прогнозируют на территории Свердловской области мокрый снег с дождем и колебания температур от минус 6 до плюс 10 градусов.
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