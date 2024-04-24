На Средний Урал пришли снег и туман

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На севере Свердловской области выпал мокрый снег

УрБК, Екатеринбург, 24.04.2024. На трассах «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов», «Нижняя Тура — Качканар» и «Нижний ...

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УрБК, Екатеринбург, 15.09.2021. В Свердловской области в начале следующей недели ожидается мокрый снег. Об этом ...