Наличие флага РФ на автономерах станет обязательным

Свердловская ГИБДД предупредила об аннулировании регистрации транспортных средств, в конструкцию которых внесены ...

УрБК, Екатеринбург, 02.08.2019. Свердловская ГИБДД предупредила об аннулировании регистрации транспортных средств, в ...

Обязательное применение новых типов автомобильных и мотоциклетных номеров в РФ отложили на год

УрБК, Москва, 26.07.2019. Обязательное применение ГОСТа с новыми типами автомобильных и мотоциклетных номеров после ...