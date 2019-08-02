Наличие флага РФ на автономерах станет обязательным

Свердловская ГИБДД предупредила об аннулировании регистрации транспортных средств, в конструкцию которых внесены ...02.08.2019 Свердловская ГИБДД предупредила об аннулировании регистрации тонированных машин
УрБК, Екатеринбург, 02.08.2019. Свердловская ГИБДД предупредила об аннулировании регистрации транспортных средств, в ...26.07.2019 Обязательное применение новых типов автомобильных и мотоциклетных номеров в РФ отложили на год
УрБК, Москва, 26.07.2019. Обязательное применение ГОСТа с новыми типами автомобильных и мотоциклетных номеров после ...24.08.2015 В Екатеринбурге прошло празднование Дня флага России
УрБК, Екатеринбург, 24.08.2015. В Екатеринбурге 22 августа прошли торжественные мероприятия в честь празднования Дня ...21.08.2015 Александр Якоб поздравил жителей Екатеринбурга с Днем государственного флага России
УрБК, Екатеринбург, 21.08.2015. Глава администрации города Екатеринбурга Александр Якоб поздравил жителей города с Днем ...