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Вчера, 17:02

Наличие флага РФ на автономерах станет обязательным

УрБК, Москва, 02.05.2024. Научный центр безопасности дорожного движения МВД РФ разработал поправку к стандарту 50577-2018 «Знаки государственные регистрационные транспортных средств», согласно которой изображение триколора РФ на автономерах станет обязательным. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на источники в техническом комитете 278 при Росстандарте «Безопасность дорожного движения».

В 2020 году у россиян появилась возможность заказать автономера без изображения триколора (если заказывать их не в ГИБДД, а в сторонних организациях). По мнению вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина, номера без изображения российского триколора стали специально заказывать для поездок за рубеж (опасаясь нападений антироссийски настроенных вандалов), а также из идейных соображений.

Сделать изображение флага РФ на автономерах обязательным элементом предложил депутат Государственной думы Александр Хинштейн. В ГИБДД РФ пообещали до конца 2024 года внести соответствующие поправки в ГОСТ.
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