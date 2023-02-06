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В I квартале 2023 года российские туристы совершили около 5 млн поездок за рубеж

УрБК, Москва, 04.05.2023. В I квартале 2023 года российские туристы совершили 4 млн 896 тыс. 249 поездок за рубеж. Это на 26,2% больше, чем в аналогичном периоде 2022 года, и на 41,6% меньше, чем в январе-марте 2019 года, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

В топ-10 ключевых рынков выездного туризма России в I квартале 2023 года вошли Турция — 772 тыс. 681 поездка, ОАЭ — 492 тыс. 798 поездок, Египет — 277 тыс. 195 поездок, Мальдивы — 65 тыс. 060 поездок, Сербия — 31 тыс. 818 поездок, Куба — 30 тыс. 220 поездок, Катар — 18 тыс. 608 поездок.

Отдельно эксперты выделили показатели для постсоветских государств. Так, в вышеуказанный период в бывшие союзные республики, за исключением Украины, российские путешественники совершили 3 млн 085 тыс. 255 поездок. При этом наибольший прирост количества поездок в январе-марте 2023 года по сравнению с тем же периодом 2019 года продемонстрировали Армения, Узбекистан и Киргизия.

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