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07.11.2023

В России за год турпоток за границу вырос на 23%

УрБК, Москва, 07.11.2023. В России выездной туристический поток за девять месяцев 2023 года увеличился на 22,9% в сравнении с итогами всего прошлого года. Об этом сообщают в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Всего за январь-сентябрь россияне совершили 11 млн поездок за рубеж, как уточняют в АТОР. В их числе также транзитные перелеты в страны Азии и Европы. В десятке наиболее предпочитаемых стран для отдыха у граждан оказались Турция, ОАЭ, Абхазия, Таиланд и Египет, Китай, Мальдивы, Шри-Ланка, Куба и Сербия.

«По сравнению с тем же периодом 2022 года, турпоток по этой же группе из 25 ключевых турнаправлений выездного туризма оказался больше на 55% (это не равно «приросту выездного туризма за год», так как в I квартале 2022 года были и прямые рейсы в Европу и на Карибы). Прирост продемонстрировали все направления, наибольший прирост в абсолютных цифрах показали в ТОП-10», — говорится в сообщении объединения.

Кроме того, за III квартал на 26,2% увеличился турпоток в страны ближнего зарубежья. В их числе — Азербайджан (+61,3%), Армения (+52,3%), Грузия (+33,5%) и Узбекистан (+29,8%).
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