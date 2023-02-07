В I квартале 2023 года Россию посетило почти 68 тыс. туристов

УрБК, Москва, 10.05.2023. По итогам I квартала 2023 года въездной турпоток в Россию составил 67,7 тыс. визитов с турцелями. Это на 10 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года. И в семь раз меньше, чем в I квартале 2019 года, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).



На первом месте по количеству туристических визитов по итогам I квартала 2023 года оказалась Турция — 10,1 тыс. визитов. На втором месте Китай — 6,2 тыс. гостей. Следом расположилась Германия — 5,1 тыс. туристов. Также в пятерку лидеров вошли Туркмения с показателем в 4,7 тыс. визитов и Киргизия — 4,5 тыс. Кроме того, на территорию РФ въехало 3,3 тыс. гостей из Таджикистана, 2 тыс. — из Ирана, 1,9 тыс. человек — из Казахстана, 1,8 тыс. — из Вьетнама. Турпоток из Израиля составил 1,7 тыс. человек, из Латвии — 1,5 тыс., из Индии — 1,4 тыс., из Южной Кореи — 1,25 тыс., из ОАЭ — 1,2 тыс. Также Россию посетили 700 человек из Эстонии и 568 туристов из Литвы.



Всего в Россию с различными целями в I квартале 2023 года въехало 3,3 млн иностранцев. Это почти в два раза меньше, чем за аналогичный период 2021 года, но на 500 тыс. больше, чем в 2022 году.



Первые семь строчек по въезду в I квартале 2023 года занимают постсоветские страны: Узбекистан (818 тыс.), Казахстан (604,5 тыс.), Таджикистан (516,4 тыс.), Киргизия (244,2 тыс.), Абхазия (172,9 тыс.), Армения (125,9 тыс.), Азербайджан (95 тыс.). В топ-10 по «общему» въезду попал также Китай (84,2 тыс.). Замыкают десятку Белоруссия (67,1 тыс.) и Украина (55,5 тыс.).